Omladili tým a dýchá se jim lépe. Co předvedou Ervěnice na jaře?

Že by po delší době klidnější sezona pro Ervěnice-Jirkov? Po podzimu to vypadá, že by tomu i tak být mohlo. Tým, který poslední sezony do závěrečných kol bojoval o udržení v krajské I. A třídě a ještě musel hodně dát na modlení, je po podzimní části soutěže na desátém místě.

Momentka z utkání Žatec - Ervěnice. | Video: DENÍK/Jaroslav Zeman

A v Ervěnicích se teď před jarními odvetami rozhodně lépe dýchá. Klub je na dvaceti bodech. Za sebou nechal šest jiných celků, což je pro místní rozhodně příjemné zimování, když se nemusí vyloženě klepat o udržení. I když jaro bude rozhodně také těžké. „Oproti minulým ročníkům je to rozhodně příjemnější situace. Pomohlo nám, že jsme doplnili kádr o mladší hráče. V podzimní části nás ovšem trápily nekonzistentní výkony a hlavně koncovka. Rozhodně jsme na tom mohli být ještě o pár příček lépe, protože současný tým na to má,“ je jasné kapitánovi Ervěnic-Jirkova Janu Královi, který se svým týmem naposledy odehrál gólovou přípravu proti žateckému Slavoji, kdy jeho tým padl těsně 5:6. Další medaile už nepřidá! Olympionička Kubová ukončila závodní kariéru A co jaro v podání Ervěnic? Jasně, podzim vyšel lépe, ale ostražití musí být fotbalisté pořád. Na desátém místě mají pětibodový náskok na třináctý Rumburk. Vstup do jara bude také klíčový. „Na dno tabulky máme nějaký náskok a doufám, že se nám ho povede ještě během jarní části navýšit, abychom mohli dohrát sezonu v klidu. Když zlepšíme konzistentnost a disciplínu, tak můžeme určitě ještě o nějakou tu příčku výše, což bude i náš cíl,“ má jasno Král, který odvetnou část sezony rozjede se svým mužstvem v sobotu 9. března doma proti Spořicím.

