Druhá sezona po postupu z okresního přeboru čeká na fotbalisty Března. Ti letos oslavili sto let klubu a naposledy se pohodlně zachránili. S jídlem roste chuť a letos by rádo Březno příjemnější příčky.

„Měli jsme nadstandardní přípravu, povedenou. Na začátku se nás scházelo opravdu hodně lidí. Také jsme lehce, ale dobře posílili, mám z toho opravdu dobrý pocit. Bylo by krásné se pohybovat v tabulce do pátého místa,“ řekl březenský trenér František Rezek. Březno vyšší soutěž nepodcenilo jako například naposledy Rašovice, které se po roční epizodě musely vrátit zpět do okresního přeboru. „Ona už i I. B třída má nějakou svou kvalitu a je těžké ji hrát s hráči, kteří jsou zvyklí na okresní soutěže. Posílit to chce vždy v každém případě, aby byl klub konkurenceschopný,“ ví Rezek.

Údlice: Zahrát si fotbal a být bez nervů

Pro některé hráče Údlic je to dost možná už poslední sezona. Věkově starší fotbalisté se budou letos opět snažit posunout Údlice do klidného středu tabulky.

„Příprava byla taková klasická letní no. Plno lidí muselo do práce, měli šichty, tak jsme se s tím museli poprat. V týmu už máme věkově starší fotbalisty a tak je dost možné, že pro některé z nich to bude poslední sezona,“ říká předseda fotbalových Údlic Martin Lux. V Údlicích žádná vzletná slova nečekejte. „Tady si jdeme hlavně zahrát fotbal a pak si přejeme, aby to bylo co nejvíce bez nervů a pohybovali jsme se někde kolem středu tabulky a nemuseli zabřednout do záchranářských problémů,“ dokresluje Lux. Údlicím se to poslední sezony daří. Nejsou štikou, která by proháněla vlčáky na vrcholku tabulky, ale svým fotbalem si klidné vody vždy uhrají.

Málkov: Málkov se vzpíná osudu a drží se

Přišel trenér Šroub a kluci makají jako šrouby. I tak by se dala lehce úsměvně popsal situace ve fotbalovém Málkově. „Přišel trenér Josef Šroub, který dříve trénoval ve vyšších soutěžích a příprava podle toho také vypadala. Scházelo se patnáct až dvacet lidí. To víte, kluci se chtěli ukázat. Je jim jasné, že tohle flákat, tak sedí na lavičce,“ usmívá se sympatický předseda Málkova Zdeněk Kopta.

Málkov se poslední roky vzpíná osudu. Příjemně. „V minulosti jsme vždy postoupili a pak spadli. Teď už se tři roky držíme a naposledy kolem středu tabulky, takže i tam bychom letos chtěl být. Samozřejmě lepším příčkám bychom se nebránili,“ přeje si Kopta, jehož syn Jan je ofenzivním tahounem Chomutova, který letos vybojoval postup do třetí ligy. Bude i Málkov okupovat lepší příčky v tabulce?

SK Kadaň: Snad nebudou jako Rašovice

V minulé sezoně nasadili v okresním přeboru Chomutovska tempo, které vykrystalizovalo až v postupové oslavy. Fotbalisté SKP Kadaň se po čase vrací do krajské I. B třídy B. Věří, že je nepotká osud jako Rašovice, které vydržely ve vyšších patrech fotbalu jen sezonu.

„Přípravu jsme měli takovou specifickou, sehráli jsme jen dva zápasy. Se Spořicemi, které jsou silné jsme si zaběhali a s Vilémovem to byl spíše modelový zápas bez pravidel, ale věřím, že jsme připravení. Přivedli jsme pět nových hráčů, ale ani nám se bohužel nevyhnula zranění,“ mrzí trenér SKP Jana Hudáka, který si přeje v premiérové sezoně hlavně soutěž udržet. „Věřím, že nám pomohou i starší a zkušenější hráči, i když těm se už moc nechce trénovat. Bohužel bez makání to nejde,“ přeje si kouč kadaňského nováčka. (