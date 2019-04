Březno – Oba týmy měly před zápasem shodně 24 bodů a v tabulce byly na devátém a desátém místě. To slibovalo pěknou podívanou. Jenže očekávání se nenaplnilo. Utkání začalo opatrně a nikdo nechtěl udělat chybu. Hrál se průměrný fotbal bez nápadu. Převládaly nakopávané míče a pohledných kombinací viděli diváci poskrovnu. Během prvních 45 minut si ani jeden z týmů nedokázal vypracovat vyloženou gólovou šanci.

Vzrušení přinesl až druhý poločas. Spíše ale než na hřišti tomu bylo na lavičkách obou týmů, které se vzájemně slovně napadaly. Notné dávce vulgarit neunikli ani rozhodčí, obzvlášť poté, co rozhodčí v 54. minutě nařídil proti domácím pokutový kop. Ten bezpečně proměnil Jan Bohó. Domácí poté zvýšili důraz a snažili se o vyrovnání. To se neobešlo bez další vlny emocí. V 60. minutě domácí gólman Martin Lux neudržel nervy na uzdě a mimo hru nakopl hráče hostů do zad. Okamžitě poté dostal červenou kartu. Oslabení domácí si i přesto vytvořili tlak a po pár minutách dostali míč do sítě soupeře. Odraženou střelu od břevna vrátil do branky jeden z domácích hráčů. Rozhodčí však gól neuznal pro ofsajd. To opět vyprovokovalo vlnu nadávek směrem k rozhodčím a na hřišti zavládla nervózní atmosféra. Domácí se neustále tlačili do útoku a nechávali otevřená zadní vrátka. Toho v 79. minutě využil Denis Ďurčo, když unikl po levé straně za obranu a tváří v tvář gólmanovi nezaváhal. Březno sebralo zbývající síly a v 86. minutě vstřelil David Rezek kontaktní gól. Závěrečný tlak domácích ale hosté ustáli a odvezli si domů velmi cenné tři body.