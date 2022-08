Zdroj: Daniel Seifert

Po změně stran totiž došel hostujícímu celku kyslík a toho dokázali hráči Ostrova využít ke vstřelení tří branek. Urvali tak výhru 3:0 a potřetí v řadě za sebou udrželi čisté konto.

„Oproti středečnímu utkání s Březovou se nám nedařilo kombinačně, lehce jsme ztráceli balony a soupeř hrozil z rychlých brejků,“ hořekoval po prvním poločase kouč Ostrova Karel Tichota.

A nebylo divu. Fotbalovo-futsalový výběr Perštejna totiž Ostrováky pořádně pozlobil, ale bez brankového efektu.

Co se nepovedlo hostům v prvním poločase, povedlo se domácím v tom druhém, když se dvakrát do střeleckých statistik zapsal Jakub Kostka. Jednou to bylo z pokutového kopu, který proměnil po vzoru Antonína Panenky. Vše pak uzavřel v podobě třetího gólu Vojtěch Machek.

„Ve druhém poločase jsme se již střelecky prosadili,“ chválil si Tichota zlepšený výkon v koncovce po změně stran a hned připojil: „Do začátku soutěže musíme na určitých věcech ještě zapracovat.“

FK Ostrov – TJ Spartak Perštejn 3:0 (0:0). Branky: Kostka Jakub 2 (1 PK), Machek Vojtěch. Rozhodčí: Jati. Diváci: 50. Ostrov, I. poločas: Macura- Veselý, Sýkora, Liška, Nutsu – Vrba, Kobera, Jankovský, Shamych – Kostka, Zedníček; II. poločas: D. Tichota - Janda, Sýkora, Řehák, Dušek- Bursík, Machek, Jankovský, Shamych- Kostka, Novotný.