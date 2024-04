V minulé sezoně sestoupili z krajské I. A třídy a v té letošní dělají všechno pro to, aby…

Černovice neprožily povedenou zimní přípravu a na startu jara se trápily. Teď přišla gólová vánice, kterou odstartoval ve 23. minutě přesným zásahem Rostislav Valach. Do poločasu se k němu přidal Lukáš Liška, který v zápase zaznamenal celkem dvě branky. Hattrickem se potom blýskl Lukáš Vlach. Kadaň, která v úvodních třech jarních kolech naplno bodovala, si tak odvezla pořádný výprask a Černovice ji v tabulce udržely za sebou.

„Konečně jsme to byli my a hráli tak, jak bych si představoval. Super zápas. Myslím, že nás soupeř asi trochu podcenil, když viděl naše jarní výsledky,“ usmíval se černovický trenér Martin Boček.

Jeho mužstvo prohánělo po podzimu vršek tabulky. Jenže pak přišla nepovedená zimní příprava a začátek jara nebyl pro Černovice růžový. „To tréninkové manko z přípravy se bohužel projevilo, ale teď kluci ukázali, že fotbal hrát umí, že jsou fotbalisté. Nemám jim co vytknout. My nemáme tým na prostředek tabulky a věřím, že se to teď bude postupně zase zvedat,“ přeje si černovický kouč, jehož celek je na osmém místě tabulky. Kadani patří jedenáctá figura.