Ervěnice-Jirkov se do nové sezony rozbíhaly jako zahlcený motor. Úvodní tři kola? Tři porážky a dokonce žádná vstřelená branka. To už neplatí a vlajku místního klubu pozvedl kapitán Jan Král, který v souboji na trávníku ve Strupčicích zapsal hattrick a přispěl k výhře 5:2. Dvěma góly mu sekundoval Vít Rajnyš, který také bezpečně proměnil pokutový kop. Pro Ervěnice jsou to tak první body v nové sezoně. Bravo kapitánovi!

Klášterec jako nováček v úvodních třech kolech nové sezony nepoznal porážku. Ve víkendovém hitu hostil stejně naladěnou Roudnici, která si nakonec odvezla těsné vítězství 3:2. Zajímavost? Všechny branky padly v prvním poločase a hostům tři body zařídil Jakub Náprstek.

„Byla to první ztráta, ale dalo se čekat, že to asi neprojedeme bez porážky. Ale na prohru ten zápas určitě nebyl. Trochu jsme zaspali na začátku, nechali jsme si dát tři laciné góly. Ale byli jsme i tak stále ve hře, tu jsme měli pod kontrolou. Je ale fakt, že nám chyběly rychlejší kraje. Hráli jsme to stereotypně středem a v prvním poločase jsme urazili štěstěnu, když jsme byli v koncovce laxní. Hosté hráli to, co jsme čekali. Bojovali, běhali a vydrželi až do konce,“ komentoval to pro roudnický web klášterecký kouč Pavel Schettl. Co řekl jeho protějšek Jakub Pekař se můžete podívat na videu u článku.

Těžké spaní museli mít po víkendu ve Spořicích. Inkasovali totiž hned osm kousků v Lovosicích. Spořičtí borci dokázali kontrovat jen dvěma trefami, které obstarali Dvořák a Pěnkava. Jak tabulka krajské I. A třídy z pohledu celků z Chomutovska vypadá? Klášterec je druhý bod za vedoucí Roudnicí. Spořice jsou desáté, Strupčice dvanácté a Ervěnice-Jirkov na čtrnácté figuře.