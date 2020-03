Podmáčený terén nedovolil Spořicím odehrát utkání 16. kola I. A třídy na domácím hřišti. Zápas se proto hrál v Chomutově na hřišti s umělým povrchem v Mostecké ulici. To mohlo ale nemuselo mít na utkání vliv, ale podmínky měly oba týmy stejné. Skvěle vyšel zápas spořickému Tomáši Režnému. Jeho tři góly během prvních třiceti pěti minut Rumburk naprosto zaskočily a zcela zhatily taktické plány hostů.

První gól přišel už ve druhé minutě zápasu, kdy Tomáš Režný otevřel skóre a poslal Spořice do vedení. Na obou týmech byla od začátku znát nerozehranost a snaha vyrovnat se s rychlým povrchem. To lépe zvládli domácí a tak stejný hráč přidal po dvaceti minutách druhý gól. Hráči Rumburku však na druhý gól zareagovali velmi rychle. Už po minutě hry dal kontaktní gól Jakub Chalada. Jenže naděje hostů na zvrat utkání trvala jen deset minut. Jejich snaha o vyrovnání a hra dopředu dala Spořicím větší prostor a ty toho využily. Domácí se dobrým pohybem a sérií krátkých přihrávek se dostávali do zakončení a záhy se dočkali třetího gólu. Ve 34. minutě se potřetí trefil Režný. Dvoubrankové vedení domácí opět uklidnilo a donutilo hosty zcela otevřít hru. Když ve 40. minutě dal čtvrtý gól Spořic Albert Koštůr, málo kdo pochyboval o tom, že je o výsledku rozhodnuto. Obzvlášť poté, kdy se gólman Rumburku Tomáš Halada po čtvrtém gólu pustil do ostré slovní výměny s obránci svého týmu. Víc gólů v prvním poločase nepadlo a tak několik málo diváků čekalo na to, zda bude kanonáda Spořic pokračovat i ve druhém poločase, nebo se Rumburk vzchopí a ještě zápas dokáže zdramatizovat.



Po návratu na hřiště se hosté snažili o zvrat. Zrychlili hru a střídavě se sérií krátkých přihrávek za obranu a dlouhými míči na křídla snažili o zvrat a už po třech minutách hry se jim podařilo dát druhý gól. Po pravém křídle unikl Michal Demeter a zpoza vápna polo-vysokou střelou na zadní tyč podruhé překonal domácího gólmana Miloslava Zajíce. Druhý gól Spořice znervózněl a začala se vytrácet jejich herní jistota. Začalo se hrát nahoru-dolů a chvílemi byli diváci svědky dost chaotického způsobu hry. V šedesáté minutě se hostům podařilo dát gól, ale rozhodčí ho neuznal pro postavení mimo hru.

Na tlak hostů reagovali domácí střídáním. Trochu větší klid do zadních řad vnesl bývalý kapitán týmu Rostislav Broum, který dokázal podržet míč a rozdávat přihrávky, které měly oči. Hra domácích se poté trochu srovnala a Spořice se občas dostaly i do brejku, hosté však byli mnohem nebezpečnější. Následovala ještě dvě další střídání domácích ale hosté stále tlačili. Vypracovali si několik šancí a když už překonali obranu, domácí podržel gólman Zajíc. V závěrečných minutách zápasu se hráčům Rumburku podařilo dát další gól, ale ten opět neplatil, tentokrát pro faul útočícího hráče. Spořice nakonec vedení udrželi a díky čtyřem gólům v prvním poločase zvítězily a získaly důležité tři body. Se ziskem 26. bodů jsou v tabulce na sedmém místě.

V dalším kole čeká Spořice derby s Kláštercem nad Ohří. Hraje se v sobotu 14. března od 13:00 hodin v Kadani na hřišti s umělým povrchem. Spořice budou chtít oplatit Klášterci poslední porážku z listopadu loňského roku, když na umělce v Chomutově s Klášterecem prohrály 2:3.

1. FC Spořice – FK Rumburk 4:2 (4:1)



Branky: 2. 23. 34. Režný Tomáš, 40. Koštůr Albert – 24. Chlada Jakub, 48. Demeter Michal. Rozhodčí: Rouček, Kimpl, Suchánek. ŽK: 2/3. Diváci: 30.

1. FC Spořice: Zajíc Miloslav – Zvánovec Lukáš, Drbohlav Matěj (K), Rohla Dominik, Šlachta Jakub, Hašek František, Koštůr Alber (71. Broum Rostislav), Dvořák Denis (79. Pešek Daniel), Režný Tomáš, Fořt Jan (86. Polák Ondřej), Macák Patrik.

FK Rumburk: Hadar Tomáš – Trégr Micha, Matulík Michal, Šott Radek, Burda Lukáš, Demeter Michal, Černý David, Chlada Jakub (K), Pilko Pavel, Roža Jakub, Kolár Kryštof.

Tabulka I. A třídy



1 FK Dobroměřice 35

2 SK Viktorie Ledvice 35

3 SK Plaston Šluknov 34

4 FK Bílina 33

5 FK Klášterec n.O. 33

6 FK Český Lev Neštěmice 31

7 1. FC Spořice 26

8 FK Chuderov 23

9 TJ ČSAD Libouchec 21

10 SK Roudnice n.L. 21

11 Proboštov 19

12 TJ Střekov 18

13 FK Rumburk 17

14 SK Černovice 17

15 SK Ervěnice-Jirkov 10

16 SK Liběšice 8