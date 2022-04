„Rozhodli jsme už už v prvním poločase, kdy jsme si vypracovali tříbrankový náskok. Můžu říct, že to byl zápas v lehkém tempu, domácí si snad žádnou šanci ani nevytvořili,“ řekl Jakub Černý, předseda TJ Nové Sedlo. Je rád, že tým šlape. „Snažíme se hrát svůj fotbal, kluci plní pokyny trenéra, nic nevymýšlejí a zatím nám to vychází.“Černý připustil, že v klubu tabulku sledují.

„Podbořany teď doma ztratily, klopýtly, takže vedeme o devět bodů. Jdeme zápas od zápasu, teď se musíme nachystat na Lenešice, což bude těžká prověrka. Ani na podzim to u nich nebylo jednoduché,“ zmínil předseda sobotní zápas, který má výkop v Novém Sedle dopoledne v 10.30.Druhý je Tatran Podbořany, který se dostal proti Meziboří sice na konci první půle po trefě Aleše Jančíka do vedení, avšak deset minut před koncem Zdeněk Hanousek vyrovnal a hosté obrat dokonali v penaltovém rozstřelu, který vyhráli 4:3.Podbořany dohrávaly od 77. minuty jen v deseti, neboť byl vyloučen po dvou žlutých kartách vyloučen Jiří Turek.Černým koněm jara je Duchcov, který získal 11 bodů z 12 možných a famózní formu potvrdil i výhrou 6:1 v Blažimi.

„My jsme s nimi hráli dvakrát a pokaždé prohráli 3:5. Tuhle sérii jsme chtěli ukončit a napravit, což se nám povedlo,“ hodnotil čtvrtou výhru sportovní manažer duchcovského klubu David Špet a chválil výkon týmu:

„Kluci plnili taktické pokyny a třebaže nám někteří v ofenzivě chyběli, tak se kouči povedl tah, když do útoku postavil jindy stopera Jana Barnata, jehož gól z 11. minuty nás uklidnil.“Třebaže v FK Duchcov nedošlo v zimě ke změnám, mužstvu se daří.

„Vsadili jsme v podstatě na stejný kádr, nevím nakolik se povedla příprava, to je spíš na trenéra, ale na jaře se snažíme odstranit chyby, které jsme dělali na podzim a zatím se nám to daří. “Velký test čeká duchcovskou partu v sobotu, kdy přivítá Chlumčany. „Teď porazili 6:1 Údlice, ale hlavně my jsme u nich na podzim dostali 1:9. To byl takový ten pověstný zápas blbec. Taky jim máme co vracet,“ dodal manažer Špet.„Tentokrát jsem spokojen i s výkonem. Mohli jsme vyhrát 10:0, na to, že jsme hráli na jednoho klasického útočníka je ale i šest gólů dost. Teď se připravíme na Chlumčany a vrátíme jim podzimní vysokou porážku,“ dodal duchcovský trenér František Mysliveček.

Chytit se stále nemohou na jaře Obrnice. Mají čtvrtou porážku na kontě, tentokrát od Ohníče 1:4 a v tabulce se propadly na 11. místo.

KANONÝŘI SK. B

24 – Pavel Melichar (Nové Sedlo)

15 – Michal Košín (Chlumčany) a Jiří Navrátil (Duchcov)

14 – Daniel Kobera (Vroutek), Vít Pour (Osek), Vojtěch Nesper (Meziboří) a Jan Vážný (Chlumčany)