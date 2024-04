České fotbalistky do 19 let odehrají počátkem dubna v Blšanech na Podbořansku kvalifikační utkání s Norskem, Ukrajinou a Francií. Bojovat budou o svoji třetí účast na mistrovství Evropy za sebou, kam postoupí jen vítězky skupiny. Ostatní utkání bude hostit Chomutov.

Český tým se sešel v Blšanech v pondělí 1. dubna, v hotelu fotbalového areálu je ubytovaný. Na mladé fotbalistky čeká zázemí prověřené mnoha družstvy, které tam jezdí v poslední době na soustředění. Hráčky mají k dispozici několik tréninkových hřišť s trávníkem ve výborné kvalitě, saunu, vířivku, rehabilitační místnost, ubytované jsou ve dvoulůžkových pokojích.

První utkání s Norskem odehraje čeká reprezentace v Blšanech na hlavním stadionu ve středu 3. dubna od 15 hodin, diváci jsou vítáni. V nominaci je osmnáct hráček a dvě brankářky. „Při skládání nominace se nám bohužel nevyhnuly nějaké problémy, ale už to tak bývá, že občas je někdo zraněný. Ale věřím, že nominované hráčky budou v plné síle. Na kvalifikaci na domácí půdě se velmi těšíme, je to vždy určitá odměna, když nás v hledišti mohou podporovat ti nejbližší, což je fajn,“ sdělil trenér českých fotbalistek Jan Navrátil.

"Skupina nás čeká velmi těžká, beru ji jako jednu z nejtěžších, co jsem u týmu. Norsko je velmi těžký soupeř, top kvalita, před dvěma lety byly na ME u nás stříbrné. Ukrajina je trochu neznámá, ale neočekáváme nic jednoduchého a na závěr silná Francie, která je jedna ze tří nejúspěšnějších týmu v této kategorii. Jsou to pravidelné účastnice evropských šampionátů a jednoznačné favoritky naší skupiny,“ dodal český trenér.

Mladé Češky nejsou favoritem skupiny, i tak by se rády opět probojovaly na finálový turnaj. „Naším cílem bude tradičně udržet se v Lize A, obrovským snem pak je zopakovat si účast na ME, ale plně si uvědomujeme sílu soupeřů. Přistoupíme k tomu maximálně zodpovědně a uvidíme, na co nám to bude stačit. Zveme všechny fanoušky, aby nás přišli podpořit, což budeme potřebovat. Doufám, že se nám vyhnou zranění a uděláme co nejlepší výsledek,“ doplnil trenér Jan Navrátil.

Fotbalový klub v Blšanech, který v letech 1998 až 2006 hrál nejvyšší českou soutěž, řadu let neexistuje. Areál ale žije dál. Má ho pronajatý Robert Janek, s fotbalem v Blšanech byl a je hodně spjatý. Nyní v něm provozuje hotel, stará se o šest hřišť. Obliba areálu je mezi fotbalisty velká, řada týmů, včetně prvoligových a jejich mládežnických akademií, jej využívá k soustředěním nebo přátelským zápasům.

„Fotbalisté k nám jezdí hlavně v létě a na konci zimy, před začátkem jarní části soutěží. To máme plno, další zájemce musíme často odmítat. Jsou ale měsíce, na podzim a na jaře, kdy se hrají soutěže a nepřijede nikdo. Také proto jsem rád, že si k nám našla cestu česká reprezentace, která má různé akce v průběhu téměř celého roku,“ řekl Robert Janek. V lednu měli v Blšanech například soustředění 16letí čeští reprezentanti pod vedením trenérů Pavla Drska, Tomáše Kulvajta a Radka Slončíka před turnajem v Turecku.

Kvalifikace ME 2024 hráček do 19 let, 2. kolo, Liga A, skupina A4 (Česko)

3. dubna 15:00 Norsko – Česko (Blšany)

3. dubna 15:00 Francie – Ukrajina (Chomutov)

6. dubna 15:00 Česko – Ukrajina (Blšany)

6. dubna 15:00 Francie – Norsko (Chomutov)

9. dubna 16:00 Česko – Francie (Blšany)

9. dubna 16:00 Ukrajina – Norsko (Chomutov)