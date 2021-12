Co je příčinou menší sportovní aktivity? „Někteří kluci zjistili, že fotbal nepotřebujou, že místo toho můžou jet o víkendu na výlet. Spousta partnerek si zvykla, že můžou být kluci doma, pořád je k tomu nutí. Vidíme, že u některých už ten elán do fotbalu není takový, jako byl dřív. Je to tím, že fotbal se na dlouhou dobu odmlčel, tak místo aby byli nažhavení, tak se u nich radost vytratila, našli si jiné zájmy,” mrzí Prajzlera.

Klubový sekretář Jaroslav Knechtl zase u některých hráčů pozoruje ztrátu zdravého rozumu ohledně očkování. „Někteří se očkovat nenechají, protože si přečtou na sociálních sítích různý fámy, třeba že se jim po očkování nepostaví. Někdo jim něco nabulíkuje, oni tomu věří. Řeknou si, že to přeci bylo na facebooku; berou to jako bernou minci, jako kdyby to bylo v ČTK. I tohle nám situaci komplikuje.”

Ty, které se bojí o svou potenci a plodnost, ukliďnuje Roman Chlíbek, předseda České vakcinologické společnosti. „V Izraeli vznikla studie, které potvrdila, že covid očkování nezpůsobuje neplodnost. Další hoax vědecky vyvrácen." Pohled na zmiňovanou studii říká, že počet vajíček i množství a kvalita spermií očkovaných se neliší od těch neočkovaných.

Porucha erekce naopak podle odborníků může být jedním z problémů postcovidového syndromu. „Víme, že koronavirus působí problémy cévnímu systému. Takže toto je něco, co nám vážně dělá starosti – nejenže virus může zabíjet, ale opravdu může způsobit dlouhodobé, celoživotní potenciální komplikace,“ řekla stanici NBC americká odbornice na infekční choroby Dena Graysonová.

Fotbalistům s očkováním radí Jiří Radvanský, primář Oddělení tělovýchovného lékařství ve Fakultní nemocnici v Motole. „Má osobní zkušenost je taková, že pokud dostanete vakcínu dnes, tak si dejte jeden den klid a druhý den můžete jít třeba pomalu běhat. Spíš bych to ale viděl na druhý až třetí den,“ tvrdí.

Ale varuje je - odpousťte si alkohol! „Očkovací látka je umístěna do mikročástic tuku a aplikuje se do svalu. Když budete mít v krvi alkohol, tak ten prostupuje do tkání a mohl by partikule rozpustit rychleji. Podstata očkování je jakoby ‚návod‘, aby vaše buňky vyrobily protein. Ten ‚návod‘ strčili do hrozně malých tukových partikulí, to vám píchnou do svalu a mělo by se dostat k imunitním buňkám. Alkohol by mohl rozložit tukové partikule dřív, takže by se jejich obsah vysypal ne v buňce, ale ještě před ní a látka by se nedostala tam, kam má."