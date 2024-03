Spořice mohly myslet i na plný bodový zisk. Hosté se sice dostali do vedení už po pěti minutách hry díky Novákovi, ale ještě do konce poločasu otočily z kopaček Františka Haška a Davida Pěnkavy. Závěr prvního poločasu přinesl divočinu. Na hřiště se už nevrátil domácí Pavel Pěnkava a hostující Patrik Pek. Oba vyfasovali ve 44. minutě červené karty za fauly a dvě žluté.

Jenže studená sprcha přišla po obrátce stran, když už se možná domácí viděli s plným ziskem ve sprchách. V 90. minutě srovnal a poslal zápas do penalt mojžířský Novák, který tak dal v zápase dva góly. Mojžíř navíc od 85. minuty hrál oslabený o dalšího hráče, když přišla celkově třetí červená karta duelu, kterou viděl Jan Králík za faul a kritiku rozhodčího.

„Start jara? S Ervěnicemi a Mojžířem to byly snad dva nejhorší zápasy za dvacet let. Jedni z nejslabších soupeřů a my prohrajeme a pak jdeme do penalt,“ kroutil hlavou spořický manažer Pavel Svoboda. „Ale to se odvíjí všechno od zimní přípravy, která v podstatě žádná nebyla. Sedmdesát procent hráčů nemá sílu, neběhá. Nedalo se na to koukat,“ ulevil si Svoboda.

Spořice jsou v šestnáctičlenné tabulce na osmém místě. Dva body na dohled mají druhý flek. „Jenže to se musíme výrazně zlepšit v docházce na tréninky. Když chceš hrát dobře, tak musíš trénovat. Když není trénink, tak se nabalují i zranění, svalové problémy a hráči pak zbytečně třeba měsíc stojí,“ poukazuje Svoboda.

Strupčice jedou, mají druhou výhru

Za správný konec to vzal nováček I. A třídy ze Strupčic, který byl po podzimu poslední. To je sice stále, ale hřejí ho dvě jarní výhry a zisk šest bodů, kterým se docvakl na celky před sebou. Strupčice naposledy ovládly divočinu v Bílině, kde padlo deset branek a hosté se radovali 6:4. Nedařilo se Ervěnicím-Jirkovu, které bez vstřelené branky prohrály v Jiřetíně 0:2.