„Ještě tu porážku zpracovávám,“ byl pár dní po nezdaru rozladěný trenér kadaňského Tatranu Jiří Hořínek. „V prvním poločase jsme dali gól. Dobrý, hrajeme jak jsme si řekli. Bohužel ve druhém poločase přišel zlom a hra je absolutně jiná než bych si přál. Nedáváme góly, máme asi nějaký blok v hlavách. Věřím, že to dokážeme prolomit,“ přeje si kouč.

Fotbalové drama bylo k vidění na stadionu u Ohře v Žatci, kam k utkání 20. kola přijel celek Neštěmic. Domácí prohospodařili dvoubrankové vedení a o prémiovém bodu nakonec, jak už to v případě Slavoje bývá, rozhodovaly penalty. V nich byl jasným králem domácí gólman Miroslav Kalbač, který kryl všechny čtyři penalty Neštěmic a přispěl k výhře Žatce 4:3.

Ve středu na fotbal: Chomutov hostí Slaný, do poháru jdou Černovice a Perštejn

„Druhá půle moc fotbalové krásy nepobrala. Na obou stranách po dvou šancích. Od 75. minuty soupeř odešel fyzicky, ale my jsme to nedokázali přetavit v kvalitu a pohodu. Penalty rozhodl náš fantastický brankař. Asi ho budou všechny týmy studovat,“ řekl s úsměvem trenér žateckého Slavoje Richard Zelinka.

Ve velké pohodě hrají na jaře týmy mosteckého Baníku. Třetiligové áčko ještě nepoznalo porážku, juniorka v krajském přeboru pravidelně také sbírá body a po poslední domácí výhře 4:2 nad Perštejnem se už vyšvihla na třetí místo tabulky nejvyšší krajské soutěže. Dvěma góly se o to postaral agilní mostecký střelec Petr Kavický, který nastartoval obrat mostecké juniorky. „Byli jsme dobře připravení. První gól nás namotivoval, chtěli jsme to dotáhnout do vítězného konce. Jsem rád, že mi to konečně padlo. První gól z dálky, druhý dloubáčkem. Paráda,“ usmíval se hrdina dne Petr Kavický.

„Všechno se skvěle sešlo, dobrá parta, trenéři. Tréninky stojí za to. Jsme dobře připravení bodovat s každým soupeřem v tabulce. Dalším cílem bude úspěch v krajském poháru, kdy ve středu hrajeme doma proti Černovicím. Bylo by fajn celou pohárovou soutěž vyhrát,“ doplnil Kavický k dalšímu střetnutí.

„Hráli jsme dobře, ale bohužel jsme selhali v obraně. Jednoduché balony za obranu a my je bohužel neodehráli v prvním poločase. Věřím ale, že se to na jaře zlepší,“ doufá železný muž perštejnské sestavy Jaroslav Holman. Ten až na jeden zápas nechyběl na hřišti ani minutu. Podzim odehrál komplet, na jaře nenastoupil proti Modlanům.

V okrese odstartovala i druhá skupina. Nejlepší týmy pálily ostrými

Fotbalisté Jílového zvládli důležitý záchranářský duel na půdě posledních Lovosic. Na tamní umělce padl v utkání krajského přeboru jediná branka, tým z Děčínska veze hubenou výhru 1:0.

„Hrálo se na malé umělce, to kombinační hře nenahrávalo. Bylo tam plno osobních soubojů, bylo to hodně zhuštěné, nebylo to moc o fotbale. Beru tři body, s hrou jsem tak spokojený nebyl. Vzhledem k tomu, jaký jsme měli tlak ve druhém poločas, je to podle mě vítězství zasloužené,“ prohlásil Ondřej Barilla, kouč Jílového.

„Smutné je, jakým způsobem jsme inkasovali. Hned tři lidi to mohli odkopnout nebo hráče odtlačit. Místo toho tam dostaneme takového šmudláka. Jsem hodně zklamaný, týmy před námi bodují, nesu to hodně špatně, těžko se mi na tom hledají pozitiva,“ soukal ze sebe hodně smutný trenér Lovosic.