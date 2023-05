„Myslím, že vyloučení bylo docela přísné, ale jsem rád, že se kluci semkli a i v deseti jsme to uhráli, ač soupeř pak už hodně tlačil. Myslím, že tyhle dva body z derby jsou zlaté,“ usmíval se kadaňský trenér Jiří Hořínek, který se svým týmem trůní na čtvrtém místě tabulky. V Perštejnu samozřejmě spokojenost s bodem nevládla. Osmé místo nejsou pozice, kde by se chtěla parta kolem kapitána Jiřího Chmelana pohybovat.

„Jsem z naší jarní části tak zklamaný, že bych dokázal napsat maturitní slohovou práci,“ ušklíbl se Chmelan při hodnocení derby mače.

„Hodnotí se mi to těžko, jelikož se nám nedaří na jaře vyhrávat a v Kadani jsme to chtěli zlomit za každou cenu. Myslím, že jsme v utkání měli mírnou převahu, která se zvýšila vyloučením domácího hráče. Většinu utkání jsme měli míč na vlastních kopačkách, ale domácí obrana a zejména výborně chytající domácí brankář nám vždy šance zneškodnili. Naopak Kadaň vyrážela do velmi nebezpečných protiútoků, které musela hasit naše obrana. Tudíž jsme se nemohli soustředit jen na ofenzivní hru. Remízový stav po utkání je asi spravedlivý a pokutové kopy jsou již loterií,“ hodnotil perštejnský kapitán.