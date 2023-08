„Těch důvodů našeho konce v krajském přeboru je více. My jsme teď v poslední sezoně měli jeden z nejlepších kádrů, který podle mě měl skončit do pátého místa, snesl bych možná i o trošku horší umístění, ale určitě ne deváté místo, kterým sezona skončila. Další hořkou kapkou pro mne byl poslední zápas sezony se Srbicemi, který jsme prohráli 1:5. Bylo to zklamání a zklamaný jsem byl na jaře i z přístupu hráčů,“ řekl po sezoně Deníku předseda oddílu Jiří Čihák.

„Někteří hráči odchází do vyšších soutěží a někteří také do zahraničí a sousedních Černovic. My nejsme klub, který by jim chtěl bránit, naopak jim to přejeme, je to dobrá vizitka pro klub. Je nám jasné, že v horizontu měsíce je nemusíme nahradit a ještě kádr kvalitně doplnit tak, abychom v krajském přeboru hráli o příčky podle našich představ. Také už odmítáme jakoukoliv „přetahovanou“ se sousední Kadaní nebo Černovicemi, kde se krajský přebor hraje. Někteří hráči v minulých letech této situace zneužívali,“ vysvětlil Čihák proč je s krajském přeborem v Perštejně ámen.

Spartak tak rozjel sezonu o dvě soutěže níž. „Vůbec netuším, co od I. B třídy čekat, přiznám se, že jsem ji moc nesledoval. Ale zůstali nám někteří hráči z minulé sezony v A týmu a zrušili jsme béčko a také pro letošní tým z něj doplnili současné mužstvo. Jsem se skladbou týmu relativně spokojený,“ dodal předseda perštejnského klubu.

Jak už Jiří Čihák naznačil, tak si neumí moc představit, co ho v nejnižší krajské soutěži čeká. „Uvidíme po prvních třech čtyřech kolech jaká je I. B třída soutěž. Chceme se prezentovat dobrým fotbalem, který se bude líbit fanouškům,“ dokreslil Jiří Čihák.

Klášterec by rád rychle zpět

Minulé jaro bojovali jako lvi, aby se klášterečtí fotbalisté udrželi v krajské I. A třídě. Nepodařilo se jim to, navíc když na podzim nezískali jediný bod. Jaro už nepříznivou bilanci nevyžehlilo. A tak trenéra Michala Hádka vystřídal kouč Radek Lilko, který naposledy vedl Horní Jiřetín.

„Chtěli bychom se co nejdříve vrátit zpět do vyšší soutěže, ale víte jak to bývá – přání a realita jsou občas dvě rozdílné věci,“ řekl sekretář kláštereckého klubu Petr Henc.

Přivítejte dva nováčky!

Nováčkem v krajské I. B třídě B je Sokol Březno. Březno ovládlo naposledy okresní přebor, když ve finálových zápase poslalo nabuzené Rašovice na druhé místo. Nakonec se ovšem z postupu radovaly oba celky. Březno ve vypjatých bojích o postup dokonce pustilo do hry i bývalé reprezentanta Jana Rezka, který mu k vytouženému postupu hodně pomohl. V brance mu pomohl zase zkušený Radek Zaťko, jinak šéf divizního FC Chomutov.

Smutek vystřídalo v minulé sezoně veselí. Rašovice se v dramatickém souboji o postup do I. B třídy musely poklonit Březnu, které vyhrálo okresní přebor Chomutovska. Nakonec se ale o soutěž výš dostaly oba kluby. „Vybudovali jsme u nás vynikající zázemí nad okresní poměry a v tuto chvíli si to chceme užít,“ říká šéf klubu z Rašovic Martin Bašus. Ano, Rašovice si krajskou soutěž užijí. Fandové jsou natěšení. Před pár dny fotbalisté absolvovali víkendové soustředění před startem sezony. V programu měli fyzickou a silovou přípravu. Absolvovali množství tréninků a také přípravný duel s Nejdkem, kterému nakonec po náročném drilu podlehli 2:8. Nezapomínali ovšem ani na regeneraci v podobě bazénu, vířivky a sauny. Co ukáži Rašovice po vysněném postupu?

Hokejista Roman Chlouba v Údlicích

Tahák pro fotbalové fanoušky jako Brno! I když je o Piráta z Chomutova. Ledovou plochu hokejové ROCKNET arény vymění za fotbalový pažit. Pirát Roman Chlouba se loučí s hokejovou kariérou, leštit teď bude tu fotbalovou. Chomutovský odchovanec nedostal nabídku na pokračování v pirátském dresu, pomáhat tak bude v krajské I. B třídě fotbalovému Sokolu Údlice. „V Údlicích je skvělá parta, dobří lidé a byl jsem tam už od mala. Teď jsem se vrátil, připravím se na sezonu a bude to paráda,“ těší se a zároveň nebojí, že hokej by mu chyběl a svrběly by ho ruce bez hokejky.

„Přiznám se, že jsem se toho trochu bál. Ovšem byl jsem si jednou zahrát s bráchou, protože jsem mu to slíbil, a on si koupil brankářskou výstroj, takže ho to chytlo. Byl jsem si s ním zahrát, ale nic to se mnou nedělalo. Přišel jsem, oblékl se, zahrál si, vysprchoval se a zase jsem odešel. Pak jsem výstroj hodil do sklepa a od té doby jsem jí neviděl. Takže ruce mě určitě nesvrbí,“ popisuje Roman Chlouba, který bude dál držet bývalým spoluhráčům – hokejistům palce.

Ach ty pokutové kopy

V minulé sezoně byli málkovští fotbalisté nováčkem v krajské I. B třídě B a hlavně si přáli soutěž udržet. Sezona jim ale vyšla a Málkov tak bude prohánět soupeře v I. B třídě i nadále. Sezonu zakončil v polovině tabulky. Záchranářské práce odpadly. Možná mohl na tom být Málkov i lépe, ale neseděly mu penaltové rozstřely, které stály body. „To je naše prokletí, dlouhodobě se nám v penaltových rozstřelech nedaří. Máme i smůlu. Nevím, jestli jsme vůbec nějaký v sezoně vyhráli,“ řekl trenér Libor Bohuslav.