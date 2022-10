V zápase, který sledovala rekordní návštěva víkendu 250 diváků, nevyužili půlhodinovou přesilovku po vyloučení Davida Dobiáše. Pro hosty se jednalo o smolné utkání, neboť se dostali do vedení hned ve 2. minutě po trefě Lukáše Brodského, ale domácí David Marek jedenáct minut před koncem vyrovnal a jeho tým pak uspěl 11:10 na penalty.

„Šli jsme brzy do vedení, pak se hrál kvalitní zápas proti kvalitnímu soupeři, ale třebaže nás podržel brankář Kovačka, jenž chytil dvě šance i penaltu, tak domácí na konci dokázali vyrovnat. Penalty to byla loterie na třináct sérií… Kaňkou na zápase bylo zranění našeho Ládi Noska, který si vykloubil loket, tak mu přeji rychlé uzdravení,“ uvedl brankář a předseda proboštovského klubu Michal Račuk.

„Dnes jsme vyhráli alespoň na penalty, ale stejně se nemůžu zbavit pocitu, že jsme měli na tři body. I v oslabení jsme soupeře zatlačili, Jarda Jarůšek trefil břevno, nedali jsme penaltu. Škoda. Trochu nás trápí zranění, dlouhodobě mimo je Vacek, problémy má Krčmář, Ryska. Věříme, že se kluci dají brzy dohromady. A David Mrázek? Měl výpadky v tréninku, proto, i když je náš nejlepší střelec, nenastoupil od začátku,“ hodnotil roudnický asistent Daniel Slezák.

Naopak na vedoucí příčku se vyšvihla Bílina, která doma kanonádou smetla 6:1 Mojžíř. Čistý hattrick za deset minut zvládl bílinský Iljazi Esat. „Jedinou branku jsme hostům darovali vlastní laxností, kdy zaváhali Smrž s Ulipem, ti se však vykoupili velmi dobrým výkonem v průběhu celého zápasu. Dlouhodobě hraje ve formě Schüssmann, dařilo se i Brůnovi. Na závěr nastoupil i rekonvalescent Tůma, ale to bylo podle mého názoru zbytečné zdravotní riziko,“ hodnotil zápas bílinský šéf Petr Procházka.

Zajímavý zápas se hrál v Ledvicích, které porazily Dobroměřice 2:1.

„My jsme zápas mohli rozhodnout v úvodních deseti minutách, kdy jsme nevyužili dvě stoprocentní šance, které jsme překombinovali. Dali jsme si polovlastní gól… Na soupeře jsme po prostřídání vlítli a díky zrychlené a oživené hře ho zatlačili a vyrovnali. Následně se scénář opakoval. Nevyužili jsme šanci a nechali si dát gól. Myslím si, že výsledek mohl být opačný, ale ta naše koncovka nás hodně trápí a body ztrácíme zbytečně,“ uvedl dobroměřický trenér David Holeček.

Fotbalisté Šluknova byli v Pokraticích blízko bodovému zisku, nakonec ale prohráli 1:2. Velkým šokem pro ně byl fakt, že za domácí nastoupil střelec Antonín Marčaník mladší, který na konci rozhodl o výhře, když proměnil pokutový kop.

„Když jsme ho viděli při rozcvičce, byli jsme v šoku. Moc nechápu, jak může hrát, když dostal tak tvrdý trest. V první půli jsme byli lepší, ale nedali své šance. Navíc nám rozhodčí upřel jasnou penaltu. Domácí měli hodně standardních situací a rohových kopů. My jsme šli po chybě brankáře do vedení, Pokratice právě z rohu vyrovnaly. Rozhodla penalta, kterou nebudu komentovat. Nezasloužili jsme si prohrát, stále doplácíme na neproměňování šancí, to už nás stálo hodně zápasů,“ kroutil hlavou Ladislav Čurgali starší, asistent šluknovského trenéra.

Dva body má nováček z Děčína. Fotbalisté Junioru ve Spořicích vedli 2:0, domácí dokázali po změně stran srovnat. V pokutových kopech byl ale úspěšnější nováček, který už pět kol neprohrál.

„Chyběli tři hráči ze základu, nastoupit tak museli dorostenci. Na začátku jsme bojovali s dobrým terénem, na který se hráči špatně obuli. Přesto jsme dali dvě branky. Po změně stran ale Spořice zatlačily, snížily s přísné penalty a nakonec zaslouženě vyrovnaly. Pak vynikl brankář Plaček, který domácím chytil hned tři pokutové kopy. Dva body bereme,“ zdůraznil Miroslav Tyl, vedoucí Děčína.

„Byl to takový ten zápas, kdy mohl vyhrát jakýkoliv tým, takže asi spravedlivě došel až do penaltového rozstřelu. Tam se štěstí přiklonilo na stranu hostů. Měli jsme v zápase šance, možnosti, ale bohužel jsme vyšli naprázdno. I tak bodový zisk bereme,“ řekl spořický trenér Rostislav Broum.

Fotbalisté Modré nastoupili proti poslednímu Klášterci v deseti hráčích, přesto roli favorita splnili a vyhráli 3:1. „Máme tři zraněné, které jsme šetřili na další zápas. Navíc se nám sekli hráči z Afriky, že prý hrát nebudou. Proto nás bylo tak málo. Nasadili jsme ještě dva dorostence. Byli jsme jasně lepší a měli další šance, vyhráli jsme zaslouženě,“ prozradil Deníku Ladislav Michalec, vedoucí Modré.