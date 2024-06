Boček, fotbalový nezmar, ve svých 47 letech stále hraje a trénuje. Vedl Černovice, které dotáhl na sedmé místo v krajském přeboru a když byla personální nouze, tak vyběhl i na hřiště. Ve zmíněné sezoně dal za Chomutov 25 branek a to už mu bylo 42 let. Doleček je přesně o polovinu mladší. Oba střelci se znají, samozřejmě se mezi sebou zdravě pošťuchovali. Dolečkovi v posledních kolech Divize B bylo jasné, že legendárního kanonýra těžko bude překonávat, plánoval ho alespoň dorovnat, ale ani to se mu nepovedlo.

„Hecovali jsme se, já mu říkal, že mne nepřekoná. Ale také musím říct, že Doly hraje krajního záložníka, takže střílet góly mě těžší. Na druhou stranu měl parádní sezonu,“ komentoval pistolnický souboj Martin Boček. Ten, jak už bylo zmíněno, trenérsky a také střelecky dovedl Černovice na sedmý flek v nejvyšší krajské soutěži.

„Je to historicky nejlepší umístění Černovic, mne teď vyprší smlouva, ale mám zájem jako trenér pokračovat. Osobně si myslím, že jsme mohli dopadnout i lépe, ale zimní příprava nebyla podle mých představ,“ dodal sportovní nadšenec.

CombatBall? Už trénuji s basketbalovým míčem

Martin Boček bude také jednou z ústředních postav pátečního CombatBallu, který se uskuteční na fotbalovém stadionu v Chomutově v pátek 21. června. O co jde? Unikátní spojení toho nejlepšího z wrestlingu, basketu a rugby, což dává základ ke strhující show. Tak to přesně nabízí CombatBall. V Češku jde o čtvrtý zápas zápas. Nedávno se jeden odehrál ve sportovní hale děčínského Armexu a svedl proti sobě různé sportovce jako MMA borce, fotbalistky nebo basketbalistky.

V pátek se uskuteční na fotbalovém stadionu v Chomutově CombatBall.Zdroj: CombatBall

„Koupil jsem si basketbalový míč a už trénuju. Věřím, že to bude sranda, na druhou s mými zády, jestli tam na mě někdo nastoupí, tak ať je blízko sanitka,“ chechtá se Boček a dodá: „Chci hrát takového toho chytrého co dává trojky a ostatní ho brání jako rozehrávače v americkém fotbale, ale je to pro dobrou věc, charitativní akce a co jsem koukal, tak i hojně navštěvovaná,“ těší se Boček na nevšední sportovní zážitek, který startuje v pátek od 17.30 hodin.