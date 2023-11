„O vývoji utkání bohužel rozhodl jeden špatný výrok hlavního, aby se to přeneslo do dalších dlouho netrvajících vteřinek Byl z toho incident, který za působení v kraji nepamatujeme. Následné výroky obou vyloučených Honců a Havla nelze však v žádném případě tolerovat, s tím se plně ztotožňujeme. Bohužel takový je náš současný fotbal a náš výbor SK se tímto za to omlouvá a věří, že se to již nikdy nebude na naší půdě opakovat,“ řekl Libor Sklenář, manažer Vilémova.

„Takhle kdybychom hráli venkovní zápasy pořád, tak bych byl spokojený. Hodně nám pomohlo, že jsme se rychle dostali do vedení a to bylo podle mého klíčové. Vilémovu pak začaly trochu téct nervy, cítili šanci ještě s výsledkem něco udělat a skoro to odnesl rozhodčí. Tohle ale do fotbalu nepatří. Jsou to pro nás tři cenné body,“ má jasno Martin Junek, obránce Kadaně.