Čtyři zápasy, čtyři výhry a žádný inkasovaný gól. Baník Modlany potvrdil formu i v Jílovém, kde vyhrál díky trefě Jana Brezovského čtvrt hodiny před koncem 1:0.

„Poprvé jsme nehráli úplně nejlíp, nenavázali jsme na top výkony z minulých kol a třebaže by zápasu asi slušela více remíza, tak jsme měli tentokrát trochu štěstí,“ řekl trenér Michal Doležal s tím, že musel trochu improvizovat se sestavou. „Ano, musel jsem dát dva záložníky na beky, ale naštěstí kluci získali další tři body, tak jsme spokojení,“ uvedl po čtvrté výhře bývalý skvělý teplický prvoligový záložník.

Jílovští fotbalisté smutní. Výkonem si zasloužili minimálně bod, jak už říkal i zmiňovaný Doležal. „Je to pro nás zklamání, myslím si, že porážka je pro nás krutá. Byl to zápas o jedné brance, oba týmy dobře bránily,“ řekl Ondřej Barilla, kouč Jílového.

„Modlany sice nedaly penaltu, ale v prvním poločase měl Míša Just obrovskou šanci, přestřelil ale prázdnou branku. Po změně stran jsme byli o chlup lepší, ale rozhodla naše chyba, kdy Šalda dával malou domů, trochu tam zaspal i brankář Smutný, modlanský útočník to vystihl a potrestal nás. Je to škoda,“ dodal Barilla.

První bodovou ztrátu, a hned tříbodovou, zaznamenaly Srbice, které podlehly na hřišti Litoměřicka 1:4. Navíc dohrávaly v deseti, neboť tři minuty před koncem byl vyloučen David Batelka.

„Červená karta neměla už na výsledek vliv. Bez nasazení, běhání a s takovým přístupem neporazíme nikoho. Potkala nás první bodová ztráta, ale byla úplně zbytečná, neboť jsme to soupeři nepovedeným výkonem usnadnili,“ řekl k utkání zklamaný srbický trenér Martin Luger.

„Hrál se vyrovnaný zápas, oba týmy tam měly své šance, ale my je naštěstí proměnili, zatímco soupeř nikoliv,“ nezveličoval na první pohled jednoznačné skóre domácí kouč Štefan Knapík. „Za výhru jsme samozřejmě rádi a doufáme, že to bude konečně odrazový můstek do dalších utkání,“ dodal k vůbec prvnímu tříbodovému zisku.

Stejný počin se povedl také Lovosicím, které zdolaly 4:1 nevyzpytatelný Perštejn. Také zde byl kouč vítězů s hodnocením opatrný. „Výsledek úplně neodpovídá průběhu. Vypadá to jako jednoduchý duel, ale tak to rozhodně nebylo. Perštejn byl neskutečně silný na míči, ale my je do mnoha příležitostí nepustili,“ pochvaloval si Roman Podrazil. „Hráli jsme hodně fyzický fotbal, směrem do defenzivy jsme předvedli opravdu skvělý týmový výkon, navíc jsme si zvládli vytvářet i šance směrem dopředu. V těchto ohledech jsem spokojený. Mrzí mě ale, že jsme jich nedokázali proměnit víc, nicméně za první výhru v sezóně jsme šťastní. Musíme ale zůstat nohama na zemi a dál tvrdě pracovat,“ dodal.

Naopak skvělý vstup do sezóny prožívá Brná, která si připsala už třetí výhru. Tentokrát uspěla v Mostě, kde především díky první půli, jíž ovládla 2:0, zvítězila 3:2. „Jsou to pro nás důležité tři body, jsme rádi, že jsme potvrdili domácí výhru s Lovosicemi,“ mnul si ruce sportovní manažer klubu Martin Vrtiška. „Čekali jsme, že Most bude těžký soupeř, což se potvrdilo, navíc jsme měli nějaké absence kvůli zranění, takže plného bodového zisku si nesmírně ceníme,“ dodal.

Žatečtí fotbalisté doma narazili na nováčka z Černovic a výhra po penaltách 3:2 dala domácím hodně zabrat.

„Veliký trápení. Nebyla to vůbec naše hra. Nevím, co se stalo. Snad to, že jsme utkání v Kadani nehráli o víkendu, ale před 10 dny. Kluci poctivě trénovali, makali, ale musím přiznat, šťastné dva body. Měli jsme sice větší držení míče, ale hosté měli více šancí a my při nich štěstí. Něco nám chybělo, Byli jsme pomalí, nedůrazní. Pavel Klíč byl ještě ve středu pod horečkami tak netrénoval. Pak jsme kvůli podmáčenému terénu museli jeden trénink zrušit. Možná i to byl jeden z faktorů, který ovlivnil náš výkon. Dnešek mi přidal pár vrásek,“ hodnotil žatecký kouč Richard Zelinka, který se se svým celkem držím na přesném středu tabulky, tady na osmém místě.

„Hodně náročný a těžký zápas. Žatec má nepříjemné a zkušené mužstvo. Do ničeho nás skoro nepustili a tak si myslím, že bod je nakonec pro nás fajn,“ hodnotil trenér černovického novice Josef Jebavý.

Parádní obrat předvedly Neštěmice, které sice prohrávaly po 45 minutách v Oldřichově 0:2, druhou půli ovšem ovládly 4:0. Jak se to seběhlo? V 57. minutě si dal vlastní branku Vosátka, o deset minut později už se konečně za hosty prosadil Pavlíček, minutu po něm Stehlík a obrat dokonal ve třetí minutě nastavení Řezníček.