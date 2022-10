Baník Modlany ztrácí tři body, ale má jeden neodehraný zápas k dobru. Na hřiště mostecké rezervy podlehl 0:3, dvě branky domácích dal omáš Svoboda, třetí přidal devět minut před koncem Petr Kavický.

„Mostečtí byli pohyblivější, aktivnější, rychlejší i lepší na míči. My jsme tento zápas dost prospali, jeden gól jsme si dali takový polovlastní, pak jsme dvě šance v prvním poločase nevyužili a po přestávce nás druhá branka domácích zlomila. Pak už se hrálo nahoru dolu, akce střídala akci, takový hurá fotbal, který mi hrát nechceme. Soupeř byl lepší a vyhrál zaslouženě,“ řekl k druhé podzimní porážce s nadhledem a klidným hlasem modlanský trenér Michal Doležal, bývalý skvělý záložník prvoligových Teplic.

Jedním ze šlágrů 10. kola bylo na Teplicku okresní derby Krupka vs. Srbice, které domácí vyhráli 3:2 po penaltách 5:4.

V popředí obou skupin v okresním přeboru zásadní změny nenastaly

„Nemůžeme být spokojeni s výsledkem ani předvedenou hrou. Nebyl to z naší strany dobrý zápas. Moc jsme se utápěli v kličkách, hráli složitě a nebyli nebezpeční,“ uvedl nespokojený trenér poražených Martin Luger.

Devět branek viděli diváci při zápase žateckého Slavoje, který hostil společný tým Ústí/Domoušice. Hosté se dostali po prvním poločase do vedení 1:0, ale nakonec kapitulovali 3:6. Žatec totiž pořádně zapnul až po změně stran a trenér Richard Zelinka jen nevěřícně kroutil hlavou.

„Po první polovině utkání jsem udělal v kabině bouřku. Za ten výkon by měli divákům vrátit vstupné. Ve druhé půli jsme naštěstí rychle vyrovnali a pak už jsme dominovali. Byli jsme více na míči, měli jsme šance. Bohužel jsme ale také inkasovali laciné góly. Jsem šťastný, že jsme vyhráli. Ústí doplácí na to, že to jsou bývalí dorostenci. Teprve se oťukávají v dospělém fotbale. Potřebovali by tak 2-3 zkušené hráče. Nejsou ještě fotbalově vyzrálí. Je tam ale několik hodně šikovných hráčů. Chtějí hrát, nesložili zbraně ani za stavu 3:1,“ komentoval duel Zelinka a pozastavil se nad projevem vlastního týmu.

„Nechápu, proč my nedokážeme stejný výkon předvádět v celém utkání. Stejně tomu tak bylo v Srbicích. První poločas bída a druhý dominujeme. Nevím, kde děláme chybu,“ zakončil hodnocení trenér Richard Zelinka.

Zmátořili se fotbalisté Horní Jiřetína, kterým podzim vůbec nevychází a okupují příčky, které si rozhodně nepřáli. Tentokrát ale dokázali vyválčit tři body, když si doma podali 3:0 mužstvo Lovosic. Navíc od 29. minuty hráli Jiřetínští v oslabení, protože po druhé žluté kartě dostal červenou jejich Vít Přibyl.

Levhartice vyhrály potřetí za sebou! Tentokrát zakously Strakonice

„Zápas samozřejmě hodnotím pozitivně. Potřebovali jsme po posledních špatných výsledcích už zabrat věřím, že tato tříbodová injekce by nám mohla pomoci,“ vyjádřil se jiřetínský kouč Radek Lilko, který je se svým týmem v tabulce na dvanáctém místě.

Fotbalisté Jílového jsou ve výsledkovém útlumu. Do Kadaně dorazili v hodně okleštěné sestavě, lídrovi tabulky podlehli 1:3. Hrát musel i trenér Ondřej Barilla.

„Nechci se vymlouvat ne sestavu, ale je to prostě nezodpovědnost určitých lidí. Nehrajeme za peníze, takže nikomu nemůžeme nic diktovat. Několik hráčů se omluvilo těsně před srazem, jsem hodně zklamaný. Asi se jim nechtělo jet takovou dálku. Ale paradoxně jsme v takové sestavě odehráli asi nejlepší venkovní zápas na podzim. Domácím jsme nedali nic zadarmo, přesto jsme vyrobili tři chyby, které Kadaň potrestala. Teď máme Černovice, to musíme zvládnout. Ale celkově mě naše situace mění. Na začátku sezony jsme byli v tabulce nahoře, teď se už musíme ohlížet,“ zklamaně pravil Ondřej Barilla, kouč Jílového. A jeho slova potvrdil i domácí kadaňský trenér Jan Peštuka.

„Soupeř přijel v hodně oškleštěné sestavě, ale paradoxně tady předvedl zajímavý výkon a musím říct, že jsme se na tři body napracovali. Jílové bylo hodně nepříjemným soupeřem. My jsme samozřejmě rádi za tři body, protože v posledních zápasech jsme měli výkyvy a tak teď ke konci podzimu se bude každý zisk počítat. Obecně ale u nás platí, že vládne spokojenost, jsme na vrcholu tabulky,“ vyjádřil se kadaňský kouč.