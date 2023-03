Start sezony a osm výher v řadě, v současnosti čtvrté místo v tabulce. Hráčům Kadaně sice nevyšel start do jara, když padli těsně 0:1 v Mostě, ale věří, že to byla jen nepovedená epizoda.

„Most má velice kvalitní tým. Ze začátku zápasu nás přehrávali, což také bylo způsobeno tím, že jsme byli poprvé na trávě. Ale postupem času jsme se herně vyrovnali. Je ale pravda, že soupeř si tři body zasloužil více jak my,“ byl po zápase kritický kadaňský zadák Martin Junek. Ten před sezonou zažil s Domoušicemi jízdu krajským přeborem a postup do divize, který se nakonec neuskutečnil. Ještě dnes to v hlavě trochu má. Domoušice se totiž jako klub rozpadly. S Junkem do Kadaně šli i další spoluhráči.

„Mě osobně ani nemrzí fakt, že jsme nepostoupili, ale více mě štve, že jsme skončili jako tým,“ popsal Junek, který má v plánu se s Kadaní rvát na vršku tabulky.

„Fotbal v Kadani mě baví, máme kvalitní tým, před sezonou jsme si dávali nejvyšší cíle a i proto jsme do Kadaně s klukama přestupovali. Start byl skvělý, ale teď se nám už tolik nedaří. Věřím, že se to zlomí a vrátíme se na vítěznou vlnu,“ uzavírá Junek.