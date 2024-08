Prožívá hektické dny. Po nedělním příletu z olympijských her v Paříži…

„Přivedli jsme dva mladé kluky Holečka a Bernase. Do budoucna bychom chtěli na omlazení týmu zapracovat ještě více, jsme už trošku přestárlí, ale tím neříkám, že je dobré mít tým plný mlaďasů. Zkušenosti jsou také potřeba, Nejde mít tým plný devatenáctiletých kluků,“ říká předseda kadaňského klubu Pavel Kostrzewa.

Ten si přeje se s Tatranem zase pohybovat v klidných vodách nejvyšší krajské soutěže. „Být do desátého místa, vyhnout se záchranářským potížím. Letos to bude asi hodně vyrovnané. Jsou tam ambiciózní nováčci, Louny po sestupu z divize také solidně posílily, jsem na ně zvědavý, tak uvidíme. My rozhodně ambice na postup nemáme. Hodně nám na startu sezony prozradí ta úvodní kola,“ dodal předseda kadaňského mužstva.

Kadaňští fotbalisté vstoupí do nové sezony tuto sobotu, kdy budou hosty na trávníku Ledvicích. Úvodní hvizd zazní v 15.00 hodin.