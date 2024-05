„Přišlo mi, že tentokrát neměli hráči do zápasu tolik chuti jako v minulých střetnutích, chybělo nám tam více nasazení. Navíc nám chyběl gólový Lukáš Krok a všechny branky, které jsme dostali, byly takové laciné. Ale nevadí, ta porážka jednou na jaře přijít musela. Rozebrali jsme si to v kabině a jedeme dál. Teď nás čekají na rozehrání poslední Rašovice. Věřím, že urveme body a budeme pokračovat v úspěšném jaru,“ řekl klášterecký asistent Michal Hádek.

Petrásek osladil "zlou" sezonu, Chrpa už musí mít místo ruky hák jaký je Pirát

To samozřejmě v Lenešicích vládla příjemná nálada. Tykal se spoluhráčům postaral o „příděl bílkovin“.

„Jsme za vítězství samozřejmě moc rádi. Byla to taková satisfakce za derby s Louny, které jsme prohráli. Tam nám hodně nepřál rozhodčí. Tentokrát nám to proti Klášterci vyšlo, ale musím říct, že druhý poločas jsme už odbránili, ale tři body se počítají. Kluci dostanou masovou svačinku, mají to rádi. Bude to nějaká houska s trhaným masem,“ prozradil lenešický místopředseda Tomáš Čáka.