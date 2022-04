Byli jste už někdy na fotbale v Horním Jiřetíně? Ne? Změňte to. Místní stadionek s malebným výhledem na Krušné hory, a příjemnou nabídkou jídla i pití, je okouzlující. A okouzlující je i hra místních fotbalistů, kteří se nenápadně sunou tabulkou krajského přeboru nahoru.

Naposledy ovládli derby se sousedním béčkem Mostu 2:0. Už v sedmé minutě dal první branku z penalty Michal Broskovics, a v 84. minutě druhou trefou pojistil tři body Ondřej Hlaváček. Nulu si připsal v brance Miloslav Aschenbrenner.

„V soutěži není pomalu lepší zápas než derby, takže jsme se těšili. Většina z nás Mostem prošla a navzájem se známe, tudiž o motivaci bylo postaráno,“ vysvětluje brankář Jiřetína Miloslav Aschenbrenner a pokračuje: „Věděli jsme, co budou hrát, tak podle toho taktika vypadala. Byli na balonu a kombinovali, ale my jsme dobře bránili v bloku a čekali na brejky. Dali jsme brzký gól z penalty, přežili jsme jejich dvě šance a ke konce jsme přidali pojistku druhého gólu,“ popsal Aschenbrenner, kterého vychytaná nula vyjde draho. „Jsem za vítězství rád a do kabiny koupím nějaké občerstvení,“ usmívá se lapač Jiřetína.

Vilémov, tým s nejlepší jarní formou, opět neprohrál, doma ale nečekaně ztratil. Až díky penaltám doma porazil Modlany 2:1. „První poločas se nám vůbec nevydařil. Nedostávali jsme se přes soupeřův blok, prohrávali souboje, nedařila se nám kombinace. Po změně stran se to zlepšilo, měli jsme tam po vyrovnání další dvě velké šance. Ale nakonec jsou to pro nás zlaté dva body,“ přiznal Vlastimil Chod, trenér aktuálně třetího Vilémova.

Jílové se představilo po více než měsíčním půstu na domácí půdě. A hned z toho byla cenná výhra 3:2 nad Litoměřickem.

„Zápas dvou rozdílných poločasů. V tom prvním jsme byli lepší, kluci podali výborný výkon. V tom druhém jsme zbytečně zalezli a nechali hrát soupeře. Ten měl řadu standardek, kde nás zlobil. Naštěstí jsme to ubránili. Za mě asi zasloužená výhra proti kvalitnímu soupeři,“ pochvaloval si Ondřej Barilla, kouč Jílového.

Poslední Modrá sice začala dávat góly, body ale nesbírala. Jiskra prohrála důležitý mač v Perštejně 2:3.

„Další zbytečná porážka. Poslední čtvrt hodinu jsme domácím nepustili míč. Ale co je to platné. Navíc nás poškodili rozhodčí. Domácí dali jeden neregulérní gól, naopak nám nebyl jeden nesprávně uznán. Vrátil se nám do sestavy Charlie Uka, náš výkon se zvedá. Ale body nemáme. Příští týden nás čeká proti Žatci další klíčové utkání,“ zdůraznil Ladislav Michalec, vedoucí Modré.

Jubilejní dvacátou výhrou potvrdily pozici lídra Domoušice, které porazily doma Lovosice 2:1. Navíc druhé Srbice, třetí Vilémov i čtvrté Litoměřicko ztratily. Vedoucí celek má k dobru 14 bodů. Sokolu zajisti výhru dvěma góly v prvním poločase Vítězstlav Hankocy. „Nebyl to z naší strany ideální výkon, ale vzhledem k tomu, jak jsme rozbití, tak kluky chválím. Jsme rádi, že máme další tři body a držíme náskok na čele tabulky,“ řekl domoušický trenér Pavel Schettl.

Tři stovky diváků sledovaly zápas Žatce s druhými Srbicemi. Domácí díky dvěma brankám hned po přestávce, kdy se trefili v 47. minutě Jan Čonka a ve 48. Pavel Klíč soupeře porazili 2:1. Za hosty totiž snížil až šest miut před koncem z penalty Denis Egrt

„Prohráli jsme remízový zápas. Nepovedl se nám, hráli jsme bez nasazení, bojovnosti a přidali až za stavu 0:2, korigovali jsme z penalty, ale srovnat nestihli. Rozhodly dvě chyby ve středu obrany,“ řekl srbický trenér Martin Luger.