Před sezonou Klášterec, který spadl z krajské I. A třídy, vyjádřil přání, že by rád rychlý návrat o patro výš. A předsevzetí zatím plní na jedničku. Klášterec je v tabulce I. B třídy B druhý o skóre za Duchcovem. Střelecky se v jeho dresu rozparádil fotbalista a futsalista Lukáš Krok.

Fotbalista FK Klášterec a futsalista Baníku Chomutov Lukáš Krok. | Foto: Oxyworld Baník Chomutov

Klášterečtí borci naposledy doma přetlačili těsně 3:2 nepříjemné lounské béčko, které dorazilo jako čtvrtý tým tabulky. „Já zápas hodnotím velmi pozitivně i přesto, že výsledek skončil jen o gól. První poločas jsme soupeře skoro vůbec k ničemu nepustili. Hráli jsme to, co jsme si v kabině řekli a vše nám první poločas vyšlo, tak jak mělo a jen škoda, že výsledek v poločase neskončil o něco vyšší. Pak jsem bohužel musel vystřídat a naše hra trochu polevila, ale i tak hodnotím utkání kladně. Tři body zůstaly doma v Klášterci,“ říká Lukáš Krok, který v sedmi duelech posbíral třináct branek a vede tabulku střelců v I. B třídě B. Proti Lounům se prosadil dvakrát.

„To, že jsem dal dva góly mě určitě těší, ale proto jsem do Klášterce přestoupil, abych ty góly dával a hlavně, abychom postoupili,“ věří klubovým cílům a ví, že bez spoluhráčů by to nešlo. „Netáhnu Klášterec jen já, je to zásluha celého týmu, bez kterého bych góly nedával,“ přidává Krok.

Sám si občas ve finální fázi lidově drbe hlavu. „Dal bych těch branek ještě více, protože to co občas zahodím za šance, to je nemožný,“ chechtá se a vrátí se ke klubovým cílům, na jejichž konci by měly být bublinky šampaňského a postup.

„V Klášterci máme krásné zázemí a všichni víme, že by tu slušela úplně jiná soutěž a na tom ještě musíme zapracovat. Všichni táhneme za jeden provaz, od hráčů až po trenéra, vedení a věříme, že se nám ten postup podaří,“ uzavírá nebezpečný snajpr.