Hotovo, dobojováno. Fotbalová sezona 2018/2019 je minulostí, všichni hráči, trenéři i funkcionáři si už užívají zaslouženého volna. Naše redakce se ještě jednou ohlédla za celým ročníkem – tentokrát jsme se zaměřili na střelce ve všech krajských soutěžích. Právě oni jsou totiž důvodem, proč lidé chodí každý víkend na fotbal.

Bílina (v bílém) - Jílové 7:0 | Foto: Deník/František Bílek

GÓLY, KUPA GÓLŮ!

Krajské soutěže Ústeckého kraje v posledním ročníku disponovaly hned desítkou hráčů, kteří pokořili hranici třiceti vstřelených branek. Nejvíce jich nastřílel Emil Mikula ze Šluknova (I.B třída), čtyřiadvacetiletý bourák jich dal devětatřicet. Měl tak lví podíl na tom, že si Šluknov vybojoval prvním místem právo účasti ve vyšší soutěži pro další sezonu. „Hraji zleva, takže to rád dávám na zadní tyč, takový ten typický obstřel. Letos byl cíl jasný, chtěl jsem maximálně pomoct k postupu. A že jsem vyhrál nejlepšího střelce, to je taková třešnička na dortu. Mám skvělé spoluhráče a dostávám od nich super míče, za to jim patří velké díky. Je to jejich zásluha,“ zhodnotil své gólové umění Emil Mikula.