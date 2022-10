Modlany jsou v čele tabulky přes fakt, že mají o jeden sehraný duel méně. Až na jednu výjimku vyhrávají své zápasy jako dobře vyladěný orchestr. Zajímavostí je, že v devíti střetnutích inkasovaly pouze sem branek.

„Na tabulku jsem se samozřejmě koukal, vím, že jsme první, ale tím to také končí. O postupu se tady určitě nebavíme a ani to nijak neřešíme,“ uvedl Michal Doležal, trenér Baníku Modlany po další výhře.

A jak hodnotil zápas proti Lovosicím? „Nebylo to úplně koukatelné utkání, ale Lovosice jsme nepustili do žádné šance, my jsme se po dvaceti minutách dostali po brejku do vedení, před přestávkou přidali druhý gól a měli jsme vývoj zápasu pod kontrolou. Ve druhé půli přidal třetí branku Vlasta Stožický. Jsem rád, že do zíkladní sestavy naskočil Ondra Kučera, který je ročník 2005, z toho mám dobrý pocit,“ uvedl spokojený Doležal.

Kadaň se minule vrátila na vítěznou vlnu kanonádou, aby v tomto víkendu zase vyhořela. Tentokrát v regionálním derby na trávníku nedalekého Perštejna kapitulovala bez nároku 0:4.

Perštejn si podal Démony a chystá se na televizní zápas s Ústím

„Bohužel teď nás potkalo nějaké kolísavé období. Nikdo nemůže vyhrávat jako orchestr a nám se nebývale podařil vstup do sezony. Teď si holt vybíráme tu slabší fotbalovou stránku, ale věřím, že se zase nastartujeme a do konce podzimu ještě nějaké body přidáme. S umístěním jsme spokojení,“ řekl kadaňský trenér Jan Peštuka.

S bilancí 8 výher a 2 porážek jsou s tříbodovou ztrátou na Modlany v tabulce třetí Srbice. Dvougólový náskok jim zajistil už do poločasové přestávky dvěma trefami nejlepší střelec krajského přeboru celkově třináctigólový Denis Egrt, šest minut po přestávce zvyšoval už na 3:0 Ondřej Švábenský a hosté jen v 56. minutě Lukášem Benešem korigovali.

„Se Žatcem jsme hlavně v první podali dobrý výkon. Po přestávce jsme trošku polevili, ale celkově můžu být spokojen,“ uvedl trenér Srbic Martin Luger.

Byl rád, že se Egrtovi střelecky daří. „Dal další branky, ale celkově jsme jen v prvním poločase mohli dát snad pět gólů a mohlo být rozhodnuto daleko dříve,“ řekl kouč třetího celku tabulky.

Začátek soutěže nebyl pro neštěmického nováčka růžový, po debaklu 0:7 v Litoměřicích se ale oklepal a v sobotu mohl juchat po třetí výhře v řadě. Jeho trenér Jan Deutsch byl za další tři body rád, zároveň ale dal před svými hráči do pozoru varovný prst. „Jestli v příštím kole budeme hrát proti Brné tak, jako jsme hráli hlavně ve druhém poločase teď proti Hornímu Jiřetínu, tak nám dá šest gólů za poločas,“ tvrdí i přes výhru 3:1.

Co mu vadilo? „My jsme do poločasu vedli 2:0, hned zkraje druhé půle jsme dali třetí gól. Ale pak mi scházelo nasazení, v celém zápase bylo hodně neproměněných šancí, viděl jsem nervozitu. A viděli ji i hosté, kteří vycítili šanci, dali gól a kdyby nepřišel tak pozdě, tak bychom se asi ještě báli.“

Kouč Chomutova Smola: Momentálně na špičku úplně nemáme

Deutsch si ale uvědomuje, že tři body se berou i za nepříliš líbivou kopanou. „Třeba to bylo takové varování před derby. My v sezoně odehráli i pěkné zápasy, třeba jako s Kadaní. Tak teď přišlo něco, co se až tak nelíbilo. Ale tři body máme.“

Podle trenéra Českého lva je na týmu vidět, že si zvyká na krajský přebor. „My chtěli z prvních pěti zápasů dvanáct bodů. Takhle jsme se na to dívali, když jsme viděli los. Ale ukázalo se, že někteří kluci na kraj nebyli připravení. Mysleli si, že to bude jednodušší. Ale už se s tím popasovali, zvykli si. Například prohrané zápasy s Žatcem nebo Krupkou ukázaly, že na to máme. Byly tam šance.“

„Herně to z naší strany nebylo úplně špatné, ale narážíme na neproměňování šancí, což náš ve finále sráží a ztrácíme tím body. Musíme se nastartovat a začít bodovat, protože pokud nám soupeři před námi utečou, tak už to bude hodně těžké,“ je jasné jiřetínskému trenérovi Radku Lilkovi.

Rezerva třetiligového FK Baník Most-Souš si stejně jako v minulé sezoně drží klidné vody středu tabulky. Tentokrát Mostečané urvali dva body po penaltové výhře 3:2.

„Ale tady to beru asi jako ztrátu. Měli jsme více ze hry, více šancí a mohli jsme rozhodnout a nemuseli nechat dojít zápas až do penaltového rozstřelu. Z toho se musíme poučit,“ kroutil hlavou mostecký trenér Stanislav Hoffman.

Fotbalista odmítl duhovou pásku. Věřím, že každý může dělat, co chce, prohlásil

Druhou porážku v řadě zapsali fotbalisté Jílové. Jediný zástupce Děčínska v krajském přeboru doma podlehl Krupce 0:3.

„Je to pro nás krutý výsledek. Bylo jasné, že kdo dá první gól, bude vítězství blíž. My jsme své šance měli, ale nedali. Pak udeřila Krupka,“ řekl Ondřej Barilla, kouč Jílového.

Krupka šla přitom v 67. minutě po vyloučení Paunkoviče do deseti. Za pět minut ale otevřel skóre Skrčený, v samotném závěru se ještě trefili Kerner a Weber.

„To vyloučení nám moc nepomohlo. V závěru jsme to totálně otevřeli a hosté nám přidali další dvě branky. Je to pro nás velké zklamání, ale nedá se nic dělat,“ pokrčil Barilla rameny. „Zranil se nám Patrik Gaher, jeho absence ve středu hřiště je prostě strašně znát. Navíc se nám nedaří v koncovce. Máme to postavené na jedenácti, dvanácti lidech. Jak z toho někdo vypadne, náhrada není tak kvalitní,“ dodal na závěr Barilla.

„První poločas moc krásy neukázal, byl to spíš boj se spoustou faulů. Ve druhé půli jsme začali víc hrát na míči, z toho pramenily šance. Po našem rohu jsme vedli, soupeř pak víc otevřel obranu. Chodili jsme do brejků, dva z nich jsme proměnili a zaslouženě vyhráli,“ uvedl Lukáš Ištok, asistent trenéra hostujícího FK Krupka.