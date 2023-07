Všechny čtyři krajské soutěže (krajský přebor. I. A třída a obě I. B třídy) budou mít 16 účastníků a do nového ročníku půjdou leckde v hodně obměněné sestavě.

V krajském přeboru už si fotbaloví diváci užijí jen jedno derby a to Černovice – Kadaň. Perštejn ze zdejší mapy kvůli odlivu klíčových hráčů mizí o dvě soutěže níže do I. B třídy. V I. A třídě bude mít Chomutovsko tři zástupce a to zachráněné Ervěnice-Jirkov a naposledy třetí tým tabulky ze Spořic a nově nováčka ze Strupčic.

Nabitá bude pro Chomutovsko již zmíněná I. B třída B, kde se bude prezentovat celkem šest celků – dva nováčci z Března a Rašovic, Klášterec, který sestoupil z I. A třídy, Perštejn, který dobrovolně opustil krajský přebor a pak Málkov, Údlice.

Perštejn to balí v přeboru. Postihly ho odchody hráčů, tak míří do I. B třídy

Krajský přebor: Baník Most Souš B, Jílové, Litoměřicko, Slavoj Žatec, FK Ústí n. L. B, Neštěmice, Krupka, Kadaň, Proboštov, Modlany, Brná, Černovice, Ledvice, Vilémov, Oldřichov, Srbice.

I. A třída: Spořice, Lovosice, Dobroměřice, Junior Děčín, Bílina, Rumburk, Ervěnice Jirkov, Šluknov, Dušníky, Roudnice n. L., Strupčice, Mojžíř, Horní Jiřetín, Libouchec, Nové Sedlo, Pokratice.

I. B třída, skupina A: Velké Březno, Malšovice, Křešice, Chuderov, Trmice, Hostovice, Bohušovice n. O., Černčice, Roudnice n. L. B, Sebuzín, Úštěk, Heřmanov, Chlumec, České Kopisty, Žitenice, Svádov Olšinky.

I. B třída, skupina B: Perštejn, Chlumčany, Meziboří, Lenešice, Klášterec n. O., Litvínov, Blažim, Duchcov, Málkov, Březno, Louny B, Podbořany, Údlice, Osek, Kryry, Rašovice.