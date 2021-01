Jaká je aktuální situace ohledně startu fotbalových soutěží v kraji? Bude nutný posun plánovaného startu?

Aktuální situace není ideální nejen pro fotbal, ale ani pro další sporty. Čekáme, jak se bude vyvíjet situace kolem pandemie. Vše záleží na tom, kdy nám restart dovolí. Teď máme stopku. Posun nutný bude určitě, protože restart soutěží byl plánován na 20. února. Tento termín nestihneme.

Až budete vědět, kdy se bude moct začít, dáte klubům čas na přípravu?

Před restartem ale budou mít kluby 14 dní přípravy.

A jaký bude systém?

Nejdřív by se měl dohrát podzim. Podle termínů pak přijde na řadu zkrácené jaro. Přesný postup losu zkráceného jara určí VV a STK, dle pokynů a doporučení FAČR. V případě dalšího posunu bude velmi složité, aby se soutěže dohrály. Ve hře je také posun soutěžního ročníku, ale toto rozhoduje VV FAČR. Pro postupy a sestupy se musí odehrát minimálně polovina soutěžních kol, to bylo dané už před zahájením sezony.

Byl by svaz pro, aby se soutěže rozběhly za podmínky testování antigenními testy?

Určitě by to bylo řešení. Jde o to, jestli by to všichni zvládli udělat, protože by to muselo být buď pro všechny, nebo pro nikoho. To stejné je i s očkováním. Pokud bude mít polovina hráčů očkování a polovina ne, nemá to řešení.

Máte signály z klubů, jak se jim během krize daří?

Prioritou klubů je, aby se rozběhly soutěže, aby se děti vrátily na trávníky a začaly sportovat. Takže po této stránce se jim nedaří vůbec. Dalším problémem je a bude úbytek hráčů, což bude větší problém. A to poslední, co kluby trápí, jsou finance. Sponzoři odcházejí z důvodu, že jejich firmy mají finanční problémy a že se nehraje. Kdo ví, jak bude vypadat podpora z obcí, kraje a státu.

Jakým způsobem bude moct krajský svaz pomáhat těm klubům, které budou v nějakých nesnázích?

Naše možnosti jsou velice omezené, co se týká financí. Jsme pobočný spolek FAČR a máme finance, které jsou určené na provoz svazu. Můžeme pomáhat jako servisní organizace se žádostmi o dotace. Máme v každém okrese Grassroots trenéra, který pomáhá s nábory dětí do klubů. To jsou asi věci, které trápí všechny kluby.

Předpokládáte, že trpět dlouhou pauzou bude především mládež? Že by to mohlo znamenat komplikace do budoucna pro už teď poměrně úzkou základnu?Určitě. Mládež, a vidím to u té z Modlan, kde působím, se skoro rok nehýbe. Nemají tělocvik, netrénují, minimálně chodí ven a čas tráví doma. Toto bude velký generační problém - jak pro začínající fotbalisty, tak i pro ty, kteří se mají vyvíjet z hlediska jejich věku a konceptu trénování. Bude velice těžké je po konci této pandemie dostat zpět na trávníky. Vše bude záležet na celé společnosti, na jejich rodičích a dobrovolnících, bez kterých by to nešlo.

Připravuje svaz nějakou metodiku pro trenéry mládeže, aby věděli, jak pracovat s dětmi online, respektive i nějaké tréninky online pro děti? Nebo to necháváte na samotných klubech?

V této věci pracujeme již od minulého roku ve spolupráci s FAČR, našim GTM ÚKFS a GTM všech okresů. Zasíláme na kluby pravidelně tréninkové jednotky. Spousta materiálů je ke stažení na stránkách a na Youtube. Jedná se o materiály pro všechny kategorie.

Co jako zástupce svazu říkáte na výzkum sledovanosti sportu, který provedla Národní sportovní agentura? To přeci fotbal poškozuje.

Přesná kritéria zadání výzkumu, ani jak byl proveden, vůbec neznám. Obecně s tím absolutně nesouhlasím. To, co bylo zveřejněno, vůbec neodpovídá realitě. Pro mě je fotbal sport číslo 1. Jedná se o nejrozšířenější sport světa, a nejinak tomu je i u nás. Tím jsem si jistý.

Poslední věcí, která hýbe sportovním prostředím, je kauza Milana Hniličky, šéfa NSA. Neohrozí dotace směrem ke klubům?

Vnímáme to a vnímají to i kluby samotné. Bojí se, aby se dotace nezdržely. V téhle těžké doby by to pro kluby bylo hodně kritické.