Obě mužstva nastoupila v nejsilnějších sestavách, které mají v současnosti k dispozici a od úvodního hvizdu byl k vidění fotbal, který se musel přítomným líbit. Domácí celek byl v utkání favoritem, ale hosté odhodlaně bojovali a byli to oni, kdo se ujal ve 21. minutě vedení.

Po skrumáži před domácí brankou a po několika dorážkách to nakonec byl Václav Hruška, kdo dopravil balon za záda domácího brankáře Pivrnce. Šance pak v prvním poločase ještě byly na obou stranách, ovšem bez gólového efektu. Do druhé půle nastoupili Držkovští s odhodláním utkání otočit. Ale hosté byli důrazní v obraně a vyráželi do rychlých protiútoků. A i když tlak domácích s přibývajícími minutami narůstal, v koncovce se jim tentokrát nedařilo.

S časem narostla i nervozita, přibylo tvrdších střetů, ale rozhodčí si zápas ohlídali. Držkov v závěru tlačil, na obětavě bránící hosty ale recept nenašel. A tak si vítězství odváželi „za humna“ borci ze Zásady výborně dirigovaní hrajícím trenérem Martinem Kotyzou.