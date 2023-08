„Základní kádr jsme udrželi pohromadě, nikdo nám neodešel, naopak jsme přivedli dva mladé kluky. V přípravném období se nás scházelo dvanáct až patnáct lidí, trénovali jsme třikrát týdně.,“ říká trenér Luděk Pěnkava před sobotním duelem v Rumburku, který startuje v 17.00 hodin. „Kluci jsou na novou soutěž už hodně natěšení. Naše ambice? Chtěli bychom se samozřejmě vyhnout záchraně a pohybovat se v nováčkovské sezoně kolem desátého místa,“ dodal kouč nováčka.

Na koho si musí dát Strupčice pozor?

Spořice – Derby se Spořicemi bude šichta. Spořice zakončily loňskou sezonu na třetím místě a to především díky skvostnému jaru. Jeden čas dokonce myslely, že to dotáhnou až za postupem, který nakonec neklapl. Přesto se ve Spořicích slavilo, protože jejich dvorní kanonýr František Hašek vyhrál korunu krále střelců. Jestli se dá některý z týmů pasovat na tichého zabijáka, tak jsou to právě Spořice.

Kam můžete o víkendu za fotbalem? Startují krajské soutěže

Horní Jiřetín – V předloňské sezoně skončil tým z úpatí Krušných hor v TOP 5 v krajském přeboru. Poslední sezona byla ovšem v Jiřetíně diametrálně odlišná a dvě kola před koncem znamenala sestup. „Chceme se vrátit co nejrychleji zpět,“ vyhlašuje jiřetínský šéf Jiří Hyneš v kombinaci s angažováním zkušeného trenéra Josefa Tancoše.

Dobroměřice – Rok co rok hrají v pohodové formě, umí obírat favority. Letos navíc získaly Dobroměřice poctivé dříče z Perštejna Jaroslava Holmana a Pavla Exnera, čímž jejich kvalita ještě stoupla. „Ambice máme ty nejvyšší. Sice jsme chtěli, aby se o nás vědělo každý rok, ale teď se pokusíme se vší vážností,“ říká dobroměřický trenér David Holeček.