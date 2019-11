Klášterečtí byli od prvních minut aktivnější. Marně po úvodním hvizdu nabádal své hráče hostující trenér Jakub Pekař k obezřetnosti. Domácí sice měli více ze hry. Vytvořili si řadu gólových šancí, ale ani jasné tutovky nedokázali využít. Tu největší měl na svých kopačkách už ve dvanácté minutě domácí kapitán Michal Škuléty. Skvěle si zpracoval přihrávku za obranu a z pravé strany se řítil sám na gólmana Darka Doležala. Jenže mu nevyšlo zakončení a jeho lob minul pravou tyč. Domácí trenér Michal Hádek nad jeho rozhodnutím jen kroutil hlavou.

Prvních dvacet minut zápasu přineslo převahu domácích a místy až zoufalou obranou snahu hostů. Místy hráči hostí nestíhali a zmohli se jen na obrané odkopy od brány. Pak se ale zvedli a několikrát domácím zle zatopili. Jen díky skvělému zákroku domácího gólmana Petra Pařila nešli ve třicáté minutě do vedení. Po několika minutách se však domácí oklepali a ovládli hru. Gól ale přes veškerou snahu nepřicházel. Střely domácích končili většinou mimo brankovou konstrukci, a co šlo do brány, s tím si poradil hostující gólman. V závěrečných pěti minutách prvního poločasu měli domácí několik standardních šancí, ale gól dát nedokázali.

Po návratu ze šaten se ještě hosté deset minut úspěšně bránili, ale pak se konečně dokázali domácí prosadit. V 55. minutě otevřel skóre zápasu Lukáš Mařík. Domácí se uklidnili, a když po čtyřech minutách přidal stejný hráč domácích druhý gól, už to bylo jen o tom, kolika dalších gólů se od domácího týmu diváci dočkají. Netrvalo to dlouho, po dalších čtyřech minutách lovil gólman Doležal potřetí míč ze sítě. Za dalších deset minut se potřetí v utkání prosadil Mařík a čekalo se, zda přijdou ještě další góly. Po dvou minutách se třetím střelcem domácích stal Jan Bauer, ale pak se domácí brankostroj zasekl a víc gólů už nepadlo. Klášterec se díky výhře bodově dotáhl na svého soupeře a v tabulce ho o příčku přeskočil.

Klášterec čekají na podzim ještě dva venkovní zápasy. Příští víkend jedou do Proboštova, odkud se body snadno nevozí a podzim uzavřou za čtrnáct dní zápasem ve Spořicích. Ani tady to nebudou mít lehké, protože Spořice doma moc často neprohrávají. I kdyby Klášterec do konce podzimu žádné body nezískal, může být v klidu. Stávajících 21 bodů jim zaručuje klidnou zimu.

FK Klášterec n.O. – SK Roudnice n.L. 5:0 (0:0)

Branky: 55. 59. 75. Mařík Lukáš, 63. Hradecký Vojtěch, 77. Bauer Jan

Rozhodčí: Sabo, Jirsák, Červený

ŽK: 1:2

Diváci: 50

FK Klášterec n. O. : Pařil Petr – Škultéty Jaroslav, Moravec Miloslav, Micák Štefan, Chvojka Jakub (6. Dokoupil Pavel), Hlaváček Štěpán (82. Holý Jaroslav), Škuléty Michal, Mařík Lukáš (80. Zmrhal Miloslav, Bauer Jan, Kolář Ivan, Hradecký Vojtěch

SK Roudnice n. L.: Doležal Darek – Kuchař Jakub, Černý Jaroslav, Stejskal Petr 79. (Čížek Václav), Telerovský Hynek (64. Barcal Jan), Hubený Jaromír, Tajč Tomáš (60. Dobiáš David), Šeba Patrik (70. Pech Zdeněk), Matuszewski Pavel, Slavíček Matě, Halada Michal