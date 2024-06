„Krása. Všechno si sedlo, pomohla výměna trenéra a také tréninky, na které chodilo kolem dvanácti hráčů a to se na jaře ukázalo jako hodně důležité. Před minulým zápasem, kdy jsme už měli jistotu prvního místa, když jsme se dozvěděli, že Chlumčany prohrály v Lounech, tak náš pan místostarosta přinesl tři bedny šampusu a spontánně jsme to oslavili,“ usmíval se asistent trenéra FK Klášterec Michal Hádek. Ten je pod postupem podepsaný společně s koučem Pavlem Schettlem, který bude v klubu pokračovat.

Dokopnou, tedy závěr sezony, si klášterečtí fotbalisté užijí tento víkend, kdy soutěžní ročník uzavřou doma právě s druhými Chlumčany. „Měli bychom poté dostat pohár a jako klub si úspěšnou sezonu ještě lehce oslavíme,“ dodal Hádek, který už začal s kolegou Schettlem myslet na další sezonu, tentokrát už v I. A třídě. Myslí na posily a také mají zajímavé plány. „Posílit musíme, máme sen, nebo představu, nechci to říkat úplně nahlas, vybojovat si postup do krajského přeboru. Každopádně myslíme na to, pohybovat se v I. A třídě v TOP trojce nejlepších týmů,“ nastínil Michal Hádek.

O víkendu se ještě hraje o druhý flek

První místo Klášterci už nikdo nesebere. V tomto víkendu, kdy se hraje poslední kolo I. B třídy B, je ovšem ještě v sázce druhý flek. A na něj je několik zájemců. Na druhém místě jsou teď Chlumčany, které posbíraly 63 bodů. Na třetím místě jsou Lenešice s 62 body a stejný počet má i čtvrtý Litvínov, pro kterého je stříbro lákadlem. Na 60 bodech je pátá lounská rezerva.

