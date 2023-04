Když se spolu v krajské fotbalové I. B třídě B střetnou Málkov a Ohníč, je to den…

Vstup do utkání vyšel dobroměřickým nejlépe, jak jen mohl, když po deseti minutách hry vedli 2:0. Brankový účet otevřel v 9. minutě Matyáš, který se po trestu za červenou z Ervěnic-Jirkova vrátil do sestavy. Dostal ideální přihrávku před vápno a z otočky překonal Gabrhela v brance. Hned v následující minutě našel Pergl ve vápně Grunda, který poslal domácí do dvoubrankového vedení. Třetí branka byla na spadnuti o minutu později, jenže Matyáš z brejku trefil jen Gabrhela, který včas vyběhl z brány.

Na třetí branku se tak muselo čekat do 35. minuty, ve které poslal Kočka přihrávku Matyášovi do vápna a ten nedal Gabrhelovi sebemenší šanci. Pak ale domácí přestali hrát a hosté zjistili, že se nemusí jen bránit. Jejich první nesmělé akce dokázala obrana Dobroměřic zastavit a pokud se dostali ke střele, byl Bouček na svém místě. Běžela poslední minuta první půle a v ní si nerozuměli Bouček s bránícími Plachým a Standou Čiperou, které Faltus potrestal střelou do protipohybu gólmana Dobroměřic. Hned po rozehrání sudí Plzák první poločas ukončil.

Ani po změně stran se nemuselo čekat dlouho na branku. Domácí předvedli pohlednou a rychlou kombinaci, kterou vyšachovali hostující obranu. Myšák zatáhl míč k zadní čáře, poslal pod sebe na Matyáše, který prodloužil na Maliňáka a domácí měli opět tříbrankové vedení. Jenže pak nastal na straně Dobroměřic další útlum. Po hodině hry zahrozil nebezpečnou střelou Mařík, jehož pokus stačil zablokovat Reh. V další minutě už musel zasahovat Bouček proti střele Faltyse. Gólman domácích střelu jen vyrazil, jenže obrana nedokázala míč odehrát a tak se k němu dostal Hejtmánek a vstřelil druhou branku Klášterce. V 70. minutě spálil obrovskou šanci na snížení Mařík, který v ideální pozici vysoko přestřelil. Ze hry musel odstoupit zraněný S. Čipera, kterého nahradil jeho bratr Jakub.

Domácí se probudili až z závěru utkání. V 77. minutě pálil ze 20 metrů Štekl, jehož pokus ještě tečoval J. Čipera těsně nad. Do další šance se dostal Matyáš, jenže byl tísněný bránícím Bočkem a místo přihrávky tak volil střelu k tyči, kde byl připravený Gabrhel a byl z toho pouze roh. Dalším hráčem, který musel pro zranění odstoupit byl deset minut před koncem Pergl. Blížil se konec utkání a v něm přišly ještě tři šance. V 86. vyrazil Bouček střelu Faltuse na roh. V první minutě nastavení orazítkoval Myšák břevno a brankový učet se uzavřel v 93.minutě. Štekl prostrčil šikovně balón mezi Hejtmánkem a Chvojkou na Matyáše, který tuto přihrávku zhodnotil ve svou třetí branku v utkání.

Za týden jedou dobroměřičtí na hřiště souseda v tabulce, do Bíliny. Ta má na čtvrtém místě jen o bod více.

„Stále to není ono. Jsou tam sice pěkné chvilky. Matyáš tři branky, Maliňák si dal zaslouženou branku, ale… Klášterec byl dopředu nebezpečný. Přišlo tam několik hodně šikovných kluků, ale naštěstí pro nás neproměňují šance. Kdyby je proměnili, mohlo to být drama. Nedokážeme přenést kvalitu z tréninků. Výborná příprava a pak se v soutěži trápíme. Nevím, čím to je. Možná dlouhou přípravou na umělce. Splnili jsme povinnost a vyhráli, ale ke spokojenosti je daleko,“ hodnotil výkon svých svěřenců i soupeře trenér David Holeček.

FK Dobroměřice – FK Klášterec nad Ohří 5:2 (3:1)

Branky: 9., 35. a 93. Matyáš, 10. Grund, 54. Maliňák – 45. Faltus, 61. Hejtmánek. Rozhodčí: Plzák – Saifert, Umon, ŽK 1:1, 80 diváků.

FK Dobroměřice: Bouček – Plachý, S. Čipera (69. J. Čipera), Vild, Pergl (83. Kamír) – Krupka (46. Štekl), Reh, Maliňák, Myšák – Matyáš, Grund (46. Lazarik).

FK Klášterec n.O.: Gabrhel – Hejtmánek, Moravec (46. Koutník), Boček, Fidrmuc (83. Rác) – Chvojka, Kolář, Faltus, Dvořák (46. Hradecký), Plos – Mařík.

Jaroslav Tošner