„S trenérem Schettlem se znají. Michal bydlí v Chomutově a zaměstnali jsme ho u nás ve firmě. Požádali jsme ho, zda by nám trenérsky také nevypomohl,“ říká předseda kláštereckého klubu Jiří Bezděk.

V Klášterci mají nádherný areál, nedávno přibyla umělá tráva, v plánu je rekonstrukce zázemí, tribuna. „Tým máme solidní, myslím, že bychom mohli opět hrát nahoře. Takovým naším snem by byl další postup do krajského přeboru, protože tady na to areál opravdu máme a krajský přebor si myslím, že by byl adekvátní soutěží,“ zasní se Bezděk s tím, že klub chce ještě lehce posílit.

Strupčice: Hráči museli nabrat fyzičku

Pořádně zabrat dostali v letní přípravě fotbalisté Strupčic, kteří byli v minulé sezoně nováčkem a zuby nehty se nakonec v I. A třídě udrželi. Takže plán na léto měli téměř jako maratonci.

„Museli jsme výrazně zapracovat na fyzičce. V minulé sezoně jsme ji dobrou neměli a dost zápasů jsme ztratili třeba v posledních dvaceti minutách. Na tom jsme pracovali, aby se to už nestávalo,“ nastínil trenér Strupčic Luděk Pěnkava. Ten si v nové sezoně nepřeje drama jako naposledy, kdy Strupčičtí hráli o setrvání v soutěži do posledního kola. „Pořádně nervy to byly. Ideální by bylo být do toho desátého místa. Já si myslím, že letos půjde asi kvalita soutěže o trošku dolů. Tři dobré celky jsou pryč. My se ovšem musíme prezentovat dobrými výkony, protože jinak na body myslet nemůžeme,“ je jasné kouči Pěnkavovi.

Spořice spoléhají na poctivý trénink

V zimní přípravě spořický manažer Pavel Svoboda lamentoval nad bídnou docházkou. Letní měsíce a příjemné počasí mu náladu zlepšily, protože fotbalisté ve Spořicích si mákli.

„Připravovali jsme se od 10. července a i když to byla doba dovolených a měli jsme určité absence, tak ti hráči, kteří trénovali, byli poctiví. Já jsem za to strašně rád,“ usmíval se Svoboda, který si v zimní přestávce nebral servítky a ve výtkách posílal hrát místní fotbalisty okresní přebor. Ten se naštěstí nekonal a Spořice v skončily v lepší polovině tabulky, konkrétně na sedmém místě, avšak s pasivním skóre 61:62. Jejich nejlepším kanonýrem byl s 19 góly Hašek.

„Na trénink jsem opravdu pes, hodně na to dbáme a ono je to i logické – když netrénuješ, tak nemůžeš čekat zázraky, týmy kolem jsou kvalitní,“ má manažer jasno. Těšila ho i další věc, a to sice začlenění mladých kluků z vlastní fotbalové líhně, které doplnil příchod Růžičky z Malšovic hrajících na Děčínsku I. B třídu. „Samozřejmě, že opět bude záležet na tom, jak se nám povedou úvodní kola sezony. Po pár kolech se pak se můžeme asi bavit o tom, jaké budeme mít cíle,“ je jasné Pavlovi Svobodovi.

Ervěnice-Jirkov: Získali šikulu z Bečova Kurcina

Smělé plány mají v nové sezoně krajské I. A třídy fotbalisté Ervěnic-Jirkova. Příprava se ji vydařila. S lehkou nadsázkou hráče by do přípravy Ervěničtí mohli půjčovat i ostatním. „Příprava byla opravdu vydařená. Trénovali jsme třikrát týdně a to v počtu šestnácti až sedmnácti lidí, což je opravdu super, když slyším někdy u ostatních týmů, které se sotva sejdou,“ vypráví sekretář. Ervěnic-Jirkova Lukáš Šístek.

Klub přišel o dva hráče – Novák a Lapina. Ale posílení se zadařilo – přišel brankář Hanus, do pole Hamrschmidt a šikula Matěj Kurcin, který v poslední sezoně pomáhal gólově tlačit Bečov ze třetí okresní třídy do okresního přeboru. A úspěšně. „Změna je také na postup z trenéra. Z hrajícího Ondřej Bíra je teď nehrající trenér,“ směje se Šístek a připomíná úspěšného reprezentanta v malé kopané, který zářil i na evropských šampionátech. Teď bude Bíro své spoluhráče cepovat ze hřiště. „Nechceme každopádně hrát o záchranu. Naše vize je do pátého místa, ale uvidíme, jak se nakonec soutěž vyvine,“ uzavírá sekretář klubu.