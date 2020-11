Jablonec n. N. - V nižších fotbalových soutěžích na severu Čech se to jen hemží zajímavostmi. Hlavně o divoké výsledky není nouze. To je případ rezervy Modlan na Teplicku.

Všichni jsme mistři | Foto: Dagmar Březinová

Chtějí po sezoně slavit ve velkém stylu a zatím k tomu mají parádně nakročeno. Rezerva Baníku Modlany vyhrála všech osm podzimních zápasů ve III. okresní třídě Teplicka. Soupeřům nasázela 45 branek, jen 12 dostala. V minulém ročníku Modlanští tak suverénní nebyli. To byl ale okres na Teplicku rozdělený do jedné soutěže ve třech skupinách. Baník skončil ve skupině C třetí za Novosedlicemi a první Rtyní. Do nového ročníku se Modlany překvapivě přihlásily do nově vzniklé III. třídy.