V létě byla situace alarmující. „Skončilo hodně hráčů, kteří byli oporami. Budeme rádi, když se zachráníme, je to opravdu hodně špatná. Sice se nám vrací někteří kluci, kteří už u nás hráli, ale ti klíčoví hráči jsou pryč, hlavně ti starší. Koronavirus nás zdevastoval,” hlásil předseda FK Blažim Pavel Bartko.

Situace se ale v průběhu podzimní části sezony zlepšila. Blažimští sice na úvod dostali pětibrankový výprask v Obrnicích, pak ale vyhráli šest zápasů v řadě. Tým se může spoléhat na gólové přísuny Jakuba Schuchardta (11 branek), Martina Mila (10), Ondřeje Bartka (10) a Daniela Rulfa (9), ofenzivu má druhou nejlepší v soutěži.

Pohled na defenzivní práci (pátá nejlepší) znehodnotil poslední podzimní duel, v němž Blažim doma prohrála 1:5 s vedoucím Novým Sedlem. „To byl hodně těžký zápas. Soupeř byl fotbalovější, agresivnější na balonu, právem je první. Na podzim to byl nejlepší mančaft. Když postoupí a posílí se, tak může hrát A třídu,” myslí si Pechar.

Jeho mužstvo se nikam nežene, B třída mu naprosto vyhovuje. „Na jaře chceme být v klidu, hrát střed. Teď máme celkem nahráno, tak by to mělo být v pohodě. Hlavně doufáme, že se bude hrát, že nebude zase nějaká covidová pauza. Pro nás by to byl konec s fotbalem, zájem by šel zase dolů. Celkově si myslím, že je sport důležitý, vždyť posiluje imunitu. Nemůžeme být zase zavření,” modlí se trenér Pechar za dohrání rozjetého ročníku.

Blažim zvládá testování před každým zápasem, hráči neremcají. Záchyt nemoci neměla, celý podzim byl po této stránce v pohodě. „V karanténě jsme nebyli. To by znamenalo zase kila navíc. Možná i proto, že jsme mohli pořád hrát, jsme byli v laufu. S výsledky je spokojený i starosta obce,” přidává Pechar.

Blažim, která leží v trojúhelníku Louny - Žatec - Most, svůj fotbalový klub podporuje na maximum. „Obec je naším největším sponzorem. Pak máme dva tři, kteří dávají peníze. Je škoda, že jich není víc. Vesnice je krásná, i naše hřiště. Nic nám tu nechybí, máme válec, vodu. Přejeme si pohodu a radost z fotbalu,” uzavírá příjemné povídání klubový předseda Pavel Bartko, mimo jiné i správce areálu.