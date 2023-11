„Prohrát se může, když je to po nějakém výkonu, ale to co jsme předvedli byla katastrofa. To, co nás zdobí, to nebylo vůbec vidět,“ byl Boček kritický po střetnutí, kdy hosté šli do vedení po jedenácti minutách hry, kdy se proti brankáři Nejedlému prosadil Výborný. Stejný hráč pak přidal druhou trefu v 84. minutě.