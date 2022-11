Kapitán Strupčic Vrba chválí spoluhráče: Mladí běhají a my zkušení se vezeme

Je to pro ně nová situace a rozhodně příjemná. Fotbalisté Strupčic do víkendových bojů v krajské I. B třídě B půjdou jako lídr soutěže! Tak dlouho naháněli na čele Chlumčany, až je dostihli a přeskočili. Využili soupeřova zaváhání a vyšvihli se do čela.

Strupčice (v modro-bílo-červených dresech) nedávno vyhrály důležitý zápas na Meziboří 4:2. | Foto: Jiří Havelka