Libouchec si čtyři branky rovnoměrně rozdělil do obou poločasů. „K dlouhodobě absentujícím třem klíčovým hráčům přibyli ještě oba krajní obránce Češpiva a Rygar a tak jsme museli do sestavy zařadit několik dorostenců a tak šance na úspěch nebyly valné,“ vyjádřil se Miroslav Tyl a měl také nakonec pravdu. „Jediné pozitivum zápasu jsou tak jenom nasbírané zkušenosti mladých hráčů,“ doplnil vedoucí týmu.

„Stejně jako na podzim proti Junioru jsme i nyní předvedli nejlepší výkon této poloviny soutěže. Tentokrát se to ale odrazilo i na výsledku. Je ale pravdou, že až na dvě výjimky jsme byli v nejsilnější možné sestavě. Povedlo se nám ale úplně vše, od výkonu až po nádherné góly, takže zasloužená výhra,“ neskrýval spokojenost trenér Libouchce Václav Strádal.

Jiné starosti měli o víkendu fotbalisté Šluknova, kteří přijeli na trávník předposledního Rumburku a tam potvrdili roli favoritů a domácí smázli 3:0.

„Čekalo nás derby, ale nebylo třaskavé jako obvykle. Soupeř se potýká s problémy a hraje o udržení v soutěži. My jsme chtěli potvrdit aktuální formu a odvést si tři body,“ vyprávěl asistent trenéra Ladislav Čurgali starší. A jeho celku se to povedlo, i když si fanoušci na první branku museli počkat dlouhých 71 minut. Skóre zápasu tak otevřel Martin Vostrovský a brzy se přidali Patrik Záruba a Jakub Čurgali.

„Góly přišly po vystřídání v poslední dvacetiminutovce. Zasloužené, ale vydřené tři body. Poděkovat bych chtěl naším fanouškům, kteří nás dorazili podpořit,“ dodal Čurgali.

Parádní víkend mají za sebou fotbalisté Spořic, kteří si v zápase s Mojžířem otevřeli střelnici a na domácím stadionu soupeře deklasovali 8:3. Vyhlášený spořický kanonýr František Hašek třeba stihl hattrick za třináct minut, když se poprvé prosadil v osmnácté minutě a ve 31. minutě měl triptych branek zkompletovaný. Po obrátce stran se pak prosadil ještě jednou a vyhřívá se se svým týmem na čtvrtém místě tabulky.

„Nám se utkání vůbec nepovedlo a takhle odevzdaný výkon si snad nepamatuji za celou dobu, co jsem u týmu. Do Spořic jsme přijeli úplně bez chuti, neběhali jsme a chyběla nám i bojovnost a agresivita. I když jsme i po prohře definitivně zachráněni, musíme se z tohoto zápasu rychle oklepat a do konce sezóny ještě nějaké body urvat,“ nechápal bezkrevný výkon svého celku trenér Mojžíře Michal Kubec.

Fotbalisté SK Roudnice byli blízko blamáži. V dalším duelu totiž prohrávali s Novým Sedlem ještě šest minut před koncem 0:1, a to hrál soupeř od 20. minuty v oslabení. V závěru se ale dvakrát trefil Bláža a jednou Hubený, takže všechny body zůstaly doma.

„Ta výhra se rodila hrozně, opravdu hrozně těžko. Musím smeknout před kluky ze Sedla, kteří sedmdesát minut odmakali v deseti. Navíc tam jsou starší borci, takže to pro ně asi bylo těžké. Sahali po třech bodech, ale my jsme to na poslední chvíli otočili. Ale jinak to nebylo dobré, neplnili jsme to, co jsme si řekli před zápasem. Nevyužili jsme svých předností,“ řekl po utkání roudnický kouč Pavel Hoznédl.