Nové Sedlo vede už o devět bodů, Duchcov jich má na jaře 11 z 12

„Zápas mi sednul. I na penalty jsem si věřil, někdo je kopat musí,“ usmíval se po skvělém víkendu František Hašek. Pět gólů v zápase krajské I. A třídy je špičková vizitka, ale Hašek nemusí ani moc přemýšlet a ví přesně, kdy tuhle metu překonal. „Bylo to na podzim, když jsme hráli se Střekovem. To jsem dal dokonce šest branek. Těchto pět gólů mě stálo do klubové kasy pět stovek,“ dodává snajpr Spořic, které se na jaře vytáhly na páté místo tabulky. A Hašek se vytáhl na dělené první místo v tabulce střelců, když v sezoně posbíral už 23 zásahů.

Spořice vybojovaly na jaře ze čtyř zápasů devět bodů. „Začátek jara není špatný, ale první zápas nám rozhodně nevyšel (porážka v Libouchci 2:7). Teď nás čekají silné Černovice, jsou na vrcholu tabulky. My se opět budeme snažit hrát svou hru, hodně kombinovat a uvidíme, jak se nám bude dařit. Myslím, že zápas můžeme zvládnout,“ vyhlíží František Hašek víkend a střetnutí s druhým týmem tabulky.