Kam za fotbalem: Hraje se třetiligové derby, po pauze se doma ukáže i Ústí

Fotbalové fanoušky čeká víkend plný zajímavých zápasů. Kluby z dvou nejvyšších soutěží sice míří na hřiště soupeřů, Teplice do Pardubic a Varnsdorf do Třince, avšak doma se představí například třetiligisté z Ústí nad Labem, kteří minulý týden v Přepeřích nehráli, lákat bude v ČFL i nedělní derby Brozany vs. Most/Souš.

Fotbal v podání domácích, jako den a noc. První půle v chumelenice patřil Šluknovu (v modrém), ale druhý poločas už byli fotbalisté Dobroměřic lepším týmem a proto jim patří první tři jarní body. O víkendu se hrají další zápasy, | Foto: Deník/Jaroslav Tošner