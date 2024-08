Chomutov míří ve víkendovém kole ČFL A na půdu Písku. Absolvuje tak jeden z nejdelších výjezdů v soutěži. Dál už je to jen do Českých Budějovic.

„Potřebovali bychom zabrat a získat někde tři body. Abychom se nějak uklidnili a drželi se v tom prostředku. Ono je lepší, když jednou vyhrajete a jednou prohrajete. Je to těžké, od začátku léta skládáme tým, i když se nám to už párkrát rozpadlo. Jdeme zápas od zápasu. Musíme se co nejrychleji popasovat se třetí ligou, protože tihle kluci naše menší chyby využívají, protože jsou kvalitní. Je to jiné oproti zápasům v divizi, kdy soupeři nemívali tolik šancí,“ uvědomuje si chomutovský kouč Tomáš Smola.

V tomto víkendu se na Chomutovsku také naplno rozběhnou nejnižší fotbalové soutěže – okresní přebor a okresní soutěž. Okresní přebor kompletně odstartuje v neděli 1. září a jedním z favoritů bude celek Rašovic, který si v minulé sezoně vyzkoušel bitvy ve fotbalové I. B třídě.

„Jestli budeme štika okresu? Těžko říct, necháme tomu volný průběh. Náš tým se také přes léto změnil, sehrával,“ ví rašovický šéf Martin Bašus.

Chance liga: FK Teplice - Mladá Boleslav (neděle 17).

Chance národní liga: Varnsdorf - Vyškov (neděle 17.30).

3. Česká fotbalová liga, skupina A: Písek - Chomutov (neděle 17).

3. Česká fotbalová liga, skupina B: Kolín - FK Teplice B (sobota 10), Most-Souš - Pardubice B (sobota 15), Ústí nad Labem - Benátky (sobota 18), Mladá Boleslav B - Brozany (neděle 10.15).

4. Česká fotbalová liga, skupina B: Štětí - Tempo Praha, Hřebeč - Ústí nad Labem mládež (oba sobota 10.15).

Krajský přebor Ústeckého kraje: Ledvice - Černovice (sobota 10), Kadaň - Bílina, Neštěmice - Dobroměřice (oba sobota 10.15), Oldřichov - Děčín (sobota 10.30), Žatec - Litoměřicko, Jílové - Modlany, Srbice - Most-Souš B (vše sobota 17), Louny - Proboštov (neděle 17).

I. A třída: Rumburk - Litvínov, Nové Sedlo - Libouchec (oba sobota 10.15), Lovosice - Spořice, Horní Jiřetín - Dušníky (oba sobota 10.30), Pokratice - Bohušovice, Klášterec - Libouchec (oba sobota 14), Lenešice - Krupka (sobota 15), Strupčice - Ervěnice-Jirkov (sobota 17).

I. B třída, skupina A: Svádov-Olšinky - Trmice (sobota 10.30), Malšovice - Žitenice (sobota 13), Hostovice - Heřmanov, Jiříkov - Chuderov, Úštěk - V. Březno, Sebuzín - Mojžíř (vše sobota 13.30), Střekov - Litoměřicko B (neděle 16), Neštěmice B - Lukavec (neděle 17).

I. B třída, skupina B: Dubí - SKP Kadaň, Blažim - Chlumec (oba sobota 10.30), Duchcov - Černčice, Údlice - Louny B (oba sobota 13.30), Březno - Osek, Meziboří - Chlumčany (oba neděle 10.30), Málkov - Buškovice, Dobroměřice B - Kryry (vše neděle 17).

Okresní přebor Chomutovsko: Libědice – Droužkovice (neděle 14.00), Ervěnice-Jirkov B – Rašovice, Spořice B – Radonice, Perštejn – Strupčice B, Černovice B – Vilémov (všichni neděle 17.00)

Okresní soutěž mužů: Klášterecká Jeseň – Vejprty (sobota 14.00), Loko Chomutov – Otvice, Kovářská – Jirkov (oba sobota 17.00), Údlice B – Klášterec B (neděle 17.00)