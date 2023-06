„Šel jsem do pohárového zápasu ze střídačky, chybělo nám více fotbalového štěstíčka, byl to vyrovnaný zápas,“ viděl Václav Salač nedávné pohárové finále.

Kadaň rozjela letošní sezonu skvěle. Na podzim úvodních sedm zápasů vyhrála, což bylo proti předchozímu ročníku bráno skoro za zázrak. I celkové podzimní čtvrté místo bylo bráno za úspěch. Na jaře bohužel přišel útlum. „Já byl na podzim na hostování v Ervěnicích. Vrátil jsem se zpátky na druhou půlku sezony s tím, že se uvažovalo a mluvilo o divizi. Bohužel, nevím ale proč, sesypalo se nám to a padli jsme třeba až na desáté místo v tabulce,“ popisuje Salač.

Přesto pohárové finále a stříbrný pohár pošramocenou sezonu lehce vyleštily. „Ano, beru to jako úspěch. Kadaň, co já vím, tak to tady zažil asistent našeho trenéra Richard Čibenka, že se došlo v poháru takhle daleko. Rozhodně to můžeme brát jako úspěch,“ dodal Salač. Jeho tým se s letošní sezonou rozloučí o víkendu domácím duelem s Lovosicemi, které jsou už jasným sestupujícím do krajské I. A třídy.