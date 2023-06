Už ve 4. minutě dal úvodní gól Chodora, o dvanáct minut později přidal další branku Štengel. Jak se později ukázalo, byla to branka vítězná. „Já už před zápasem věřil, že týmu můžu co nejvíce pomoct. To, že jsem dal vítězný gól, je ten nejlepší scénář. Ale ta branka není jen moje zásluha, je to zásluha celého týmu, obzvlášť Miroslava Mráčka, který mi krásným centrem nahrál. Branka má pro mě i pro mužstvo velkou cenu!" rozplývá se František Štengel.