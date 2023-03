Jsou samozřejmě na samém dně tabulky, ale poraženeckou náladu nebo myšlenky to zabalit, to v Klášterci neuslyšíte.

„Podzim byl z naší strany slabý, špatný. Bylo to dáno i tím, že zkušení hráči nám zestárli a šli hrát do nižších soutěží a vlastně se nám rozpadl kádr. My jezdili na zápasy v jedenácti nebo dvanácti lidech a často jsme kádr doplňovali nezkušenými dorostenci. Do toho se přidala zranění a výsledkem byla z naší strany nekvalita, kdy jsme bohužel nedokázali soupeřům čelit,“ nevyhýbá se podzimním nepříjemnostem trenér Klášterce Michal Hádek.

Klášterec je na dně tabulky s bodovým kontem nula. Na předposlední Ervěnice-Jirkov ztrácí devět bodů, na čtrnáctý Mojžíř bodů dvanáct.

„V přípravě jsme dělali všechno proto, abychom na jaře soutěž zachránili. Začali jsme s přípravou brzy, scházelo se nás kolem deseti. Přivedli jsme čtyři posily, které mají zkušenosti z krajského přeboru. Uvidíme kolik bude nakonec ze soutěže padat týmů, zda jeden nebo dva, ale my uděláme všechno pro to, abychom udrželi krajskou I. A třídu,“ říká odhodlaně klášterecký kouč.

Jedna zajímavost z podzimní části soutěže? Klášterečtí fotbalisté se objevili na obrazovkách ČT Sport. Dostali se totiž do projektu Náš fotbal a jejich duel na půdě Mojžíře tak mohli diváci sledovat u televizních obrazovek. Klášterec tehdy prohrál v Mojžíři 0:4. Teď je Mojžíř sokem, na kterého se bude chtít Klášterec do nejrychleji dotáhnout a zkusit splnit svou pekelně těžkou misi o záchranu. Bude se na konci jara chladit v Klášterci šampaňské?