Víte, že… … Jan Boček je specialistou v zápasech specialistou na úvodní góly? „Je pravda, že v úvodních čtyřech utkáních po sobě jsem dal jedny z prvních gólů. Třikrát první, jednou druhý. A teď zase první. Řekl bych, že je to shoda náhod. Snažím se pro tým pracovat po celých 90 minut. Jsem rád, že se moje snaha vyplácí a dávám góly, I když páni rozhodčí mají jiný názor a góly v prvních dvou utkáních chybně napsali jiným hráčům. Asistent trenéra si mě kvůli tomu dost dobírá. Hlavní ale je, že to tam padá a my tak můžeme dále věřit v postup.

Klášterecký Boček si přeje oslavit na konci sezony návrat do I. A třídy. Parta, kterou koučuje Pavel Schettl, k tomu má slušně nakročeno. „Sezona je rozjetá na výbornou. Do soutěže jsme vstupovali jako tým, který spadl, což nás tak nějak pasovalo do role favorita. Ale znáte to, fotbal je hra, míč je kulatý a stát se může cokoliv. Můžou přijít zranění, nemoci a nebo zbytečná vyloučení. Náskok je jen čtyřbodový, jedno zaváhání nás může dostat pod tlak. Všeobecně si ale v týmu věříme, máme skvělou partu a na každém postu máme individuální sílu. Navíc soupeři pod námi začaly ztrácet body. Věřím, že postup dotáhneme do zdárného konce, jen musíme zůstat bdělí a nic nepodcenit."

Na postup do vyšší soutěže si Klášterečtí věří. „Určitě si věříme. Máme spoustu posil, které hrály ještě nedávno i na vyšší úrovni, a pár mladých talentovaných kluků, kterých je v B třídě škoda. Celkově si myslím, že tým máme dobře vybalancovaný. Třeba i tím, že máme pár hráčů s obrovskou technickou kvalitou a pak hráče, které svými náběhy dokáží roztrhat soupeřovu obranu. Podle mě máme tým na A třídu, po postupu by se do něj nemuselo nějak extrémně zasahovat."

A kdo je největším soupeřem vašeho týmu, Jane Bočku? „Za největšího soupeře jsme po půlce sezóny brali Chlumčany a Lenešice. Oba týmy nás porazily. Teď se ale výrazně o slovo hlásí i Litvínov. Ač to bude ale znít jakkoliv, tak naším největším soupeřem si můžeme být my sami. Máme vše na svých nohách."

Klášterec koučuje Pavel Schettl, zkušený trenér, který se v krajských soutěžích vyzná. „Má respekt u všech hráčů. Jeho zkušenosti jsou znát od prvního tréninku přípravy. Snaží se z nás dostat to nejlepší. Na sezonu jsme po zimní přípravě dobře připravení. Myslím si, že nás i nový trenér více spojil jako tým."

Naposledy Klášterec sejmul Kryry 9:2. V kabině vládla velká spokojenost, i když se mužstvu nepovedlo skóre zaokrouhlit. „O desítce jsme se o poločase bavili. Chtěli jsme Kryrům minulou porážku vrátit i s úroky."

Proč se nakonec nepovedlo kýžený desátý gól vstřelit? Nebáli se hráči, že za jubilejní trefu budou muset platit do kasičky pokladníkovi pokutu, jak bývá často zvykem? „My za desátý gól pokutu nemáme nastavenou, takže si nejsem vědom, že by někdo úmyslně nechtěl vstřelit branku. Ale určitě na tom náš pokladník zapracuje, má totiž rád spíše nestandardní pokuty. Podle něj má každý z hráčů narozeniny dvakrát do roka," líčí Boček pobaveně.

Fotbalisté Klášterce hrají své domácí zápasy na zrekonstruovaném stadionu, jehož pihou na kráse je atletická dráha. Fanoušci jsou tak od fotbalistů dál. Je to problém? „Osobně se vždy soustředím na zápas a týmový výkon. Fanoušky se snažím z hlavy odfiltrovat. Přeci jen občas jezdí dost fanoušků soupeře, kteří se vás snaží rozhodit. Třeba teď bylo hodně fandů Kryr u nás. Takže jestli jsou blíž nebo dál, to pro mě konkrétně nehraje roli."

V Klášterci se ale návštěvy zvedly, což Jan Boček kvituje. „Jsem rád, že naši fanoušci začali chodit v tak hojném počtu. Určitě je lepší hrát před tolika lidmi než před prázdným areálem. Občas se zpětně koukám na video ze zápasů. To se pobavím nad tím, jak se fanoušci navzájem špičkují nebo co pronesou na adresu některých hráčů."