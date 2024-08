„Navázali jsme na minulou sezonu, kdy jsme šlapali. I když úroveň I. B třídy o ničem nevypovídá, hlavně si sedl tým, trenér udržuje stejnou jedenáctku a rozumíme si na hřišti,“ vypráví hrdina víkendu Denis Dvořák.

Ten začal na svém hattricku pracovat od 55. minuty, kdy se proti brankáři Liškovi ukázal poprvé. V 88. minutě přidal pak Dvořák druhou trefu a v samém závěru v 90. minutě zkompletoval hattrick. Rázem ho klub vyhlásil Mužem zápasu.

„Hattrick už jsem nedal ani nepamatuju, naposledy snad v dorostu v Chomutově,“ chechtá se střelec a pokračuje: „Už před zápasem jsem se cítil dobře, tak asi proto to tak sedlo a Litvínov se nám minulou sezonu podařilo dvakrát porazit a ten poslední zápas v B. Třídě s nimi se podle našeho trenéra mně hodně povedl,“ usmívá se Denis Dvořák, že Litvínov je zřejmě jeho oblíbený soupeř.

Jak letos sezonu v Klášterci vidí? Klub se netají ambicemi zapracovat na dalším postupu.„Ambice jsou pořád hrát co nejvýše, takže v tuto chvíli postup do kraje a potom se uvidí. Pokud by se povedlo, tak by to bylo jen super. Máme tady krásné zázemí, vyšší soutěž by tomu slušela,“ dokreslil Dvořák, kterého čeká o víkendu s týmem duel v Krupce.