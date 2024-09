close info Zdroj: Ladislav Chlíbek zoom_in Černovická fotbalová parta.

„S Bílinou to byl takový zápas, kdy to nebylo moc o fotbalu. Byla to spíše řežba, nahoru dolů, hodně soubojový zápas a minimum šancí. Zkrátka na pohled to krásný zápas nebyl, ale nějak jsme to ukopali. Domácí si dali vlastní branku a v zápase se opravdu nic velkého nedělo,“ popisuje Jan Nejedlý poslední vystoupení Černovic na trávníku v Bílině. A jak vidí start sezony?

„Určitě super. Jsme z toho všichni nadšení, ale je to také o tom, že kádr máme v Černovicích silný. Opravdu jsme se sešli – super parta, to je taková alfa a omega všeho u nás. U nás panuje spokojenost a jen si přeji, aby to takhle pokračovalo i nadále,“ usmívá se Nejedlý.

Jak si tuhle pohodu přenést do celé sezony. Černovice loni měly silný podzim, ale jaro pokazily. Nevyšla zimní příprava, kterou trenér Martin Boček nazval katastrofou. Sám jako milovník fotbalu při absencích hráčů mazal do pole, nebo se nebál vlézt i mezi tři tyče. To už by Černovice nerady zopakovaly.

„Bylo by fajn udržet kádr, jaký máme teď a poctivě trénovat, to je strašně důležité. My jsme přes zimu minulou sezonu toho moc nenatrénovali, někteří kluci museli odejít, ať už z pracovních důvodů nebo rodinných, takže jsme se lehce rozpustili. V některých zápasech musel hrát i náš trenér Bóča (Martin Boček) a tak jsme to lepili. Tentokrát ale věřím, že jsme na správné cestě,“ dodává spokojeně černovický sympaťák, kterého za týden čeká na domácím hřišti duel s nováčkem z Dobroměřic.