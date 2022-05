FOTO: Žatecký Slavoj zabral, Perštejn se dál plácá v nezdarech

Po třech porážkách zabral žatecký Slavoj. V přestřelce zdolal na svém stadionu Perštejn 5:4, dvakrát se trefil nejlepší střelec Žatce Petr Klinec. „Bylo to tak trochu trápení. Od nás to bylo slušné směrem dopředu a hodně špatné do defenzivy, čemuž napovídá i ten výsledek," řekl po zápase Klinec, který nastoupil se zraněním.

Žatec - Perštejn 5:4 | Foto: Deník/František Bílek

Kanonýr Deníku Šancí jsem měl hodně, mohl jsem dát těch gólů i devět, smál se střelec Nový Strupčický snajpr Petr Nový se pořádně rozstřílel. V posledním zápase, kdy jeho celek dominoval 7… Podle kanonýra domácího mužstva byl důležitý konec úvodního poločasu. „Otočili jsme skóre. A když pak Perštejn na začátku druhé půle srovnal, dali jsme další dva rychlé góly." „Nevstoupili jsme do zápasu úplně dobře, nepřistupovali jsme k soupeři včas. Rozhodlo to, že jsme pak po obrátce začali hrát víc dopředu. Náskok jsme pak ubránili. S množstvím vstřelených gólů i třemi body jsme spokojeni. Soupeř byl velmi kvalitní," chválil Perštejnské záložník Žatce Pavel Hassman. Jeho protějšek Jakub Kiliján pochopitelně spokojený nebyl. „Dostali jsme hloupé góly po pasech soupeře za naši obranu. Sráží nás to, navíc nejsme důrazní v soubojích," konstatoval středopolař celku z Chomutovska. Domoušice si zahrávají s pozicí lídra. Náskok se jim ztenčil na šest bodů Žatec je nyní na deváté příčce, Perštejn je až třináctý, na poslední Modrou má ale deset bodů k dobru. „Začátek jara jsme měli výborný, ale poslední tři zápasy byly hrůzostrašné. A to jak herním projevem, tak i výsledky. Musíme začít běhat a bojovat jeden za druhého, jinak od každého dostaneme nadílku, i když dáme na hřišti soupeře čtyři góly," buroval Kiliján. Na stadionu Slavoje vládla o poznání pozitivnější nálada. „Pár věcí jsme si museli vyříkat, ale jinak byla atmosféra stále dobrá. Mně osobně ani těch pár nezdarů nijak nepoznamenalo, nepřipouštím si to. Ale každý to může mít jinak," uvědomoval si Klinec. FK Slavoj Žatec - TJ Spartak Perštejn 5:4 (3:2). Branky: 10. a 42. P. Klinec, 40. P. Klíč, 55. Hynek, 59. Čonka - 28. a 50. Bulatovič, 5. Maršálek, 80. Nobst. Rozhodčí: Krupka - Prágl, Vlašič. Diváci: 150.

