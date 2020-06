Utkání začalo pěkně zostra. První branky se diváci dočkali již v 5. minutě hry. Autorem byl po pěkné narážečce od Nového Korenc. Lenešice se sice ujaly vedení, ale dlouho jim nevydrželo, za dalších pět minut bylo srovnáno; centr Kibala zhodnotil Jelínek. Po úvodních dvou gólech oba celky přestaly hrát a utápěly se v nepřesnostech. V závěru první půle se dostali do vyložených šancí domácí Hodan se Zíbrtem, ale oba je trestuhodně zahodili.

To druhý poločas byl mnohem zajímavější a hlavně dramatičtější. Hosté šli do vedení po hodině hry. Hříbalův centr před bránu dokonale zužitkoval Výmyslický. O deset minut později narazil Kibal Hříbalovi a ten dával do prázdné na 1:3. Už se zdálo být rozhodnuto, jenže domácí ještě nesložili zbraně. V 79. si udělal prostor ve vápně Trhlík a Kulhánek v bráně se marně natahoval po jeho střele. Naděje domácích trvala pouhou minutu. Prakticky z protiútoku Hříbal uvolnil Jelínka, který dával do prázdné brány. Pět minut před koncem mohl dát svou třetí branku Jelínek, ale jeho střílený centr od levé postranní čáry skončil na zadní tyči. V další minutě byl ve vápně Chomutova faulován Hudec a Petříček dal z penalty kontaktní gól. V předposlední minutě se domácí dočkali po rohovém kopu vyrovnání, ale pro předchozí faul domácího hráče nebyla branka uznána. Závěrečný tlak Lenešic přišel pozdě a mladíci plní sil si těsné vedení udrželi do závěrečného hvizdu. Utkání nedohrál domácí Korenc, který musel pro vykloubené rameno odstoupit. Rameno mu sice opět nahodil masér Korbel, ale Korenc už se na hřiště nevrátil.

Je s podivem, že se z krajského fotbalového svazu nikdo do Lenešic nedostavil. Vítězové tak nedostali žádný pohár. I tak se hráči Chomutova radovali z celkového prvenství. Vždyť úspěšně konkurovali a obstáli proti dospělým fotbalistům.

„Střídáme světlé okamžiky s těmi slabšími. Jsou to ještě mladí kluci, ale budou z nich dobří fotbalisté. Trochu nám vázla finální přihrávka a zakončení, ale s výkonem jsem naprosto spokojen,“ říkal po zápase s úsměvem na tváři trenér Ladislav Doksanský.



TJ Sokol Lenešice – FC Chomutov U 19 3:4 (1:1)

Branky: 5. Korenc, 79. Trhlík, 86 Petříček (PK) – 10. a 80. Jelínek, 60. Výmyslický, 70. Hříbal.

Rozhodčí: Slívko – Suchánek, Cvachoušek

ŽK: 0:3

Diváci: 70

Sokol Lenešice: Kosma – Kopřiva, Trhlík, Fiřt, Hodan – Petříček, Krebs, Kincl, Zíbrt – Korenc, Nový. Střídali: Hudec, Ďuračka.

FC Chomutov: Kulhánek – Čipera, Ritschel, Hříbal, Holický – Kibal, Jelínek, F. Gedeon, Zrebňák, Jerečič, - Krotil. Střídali: Rektor, Podzimek, Pilát, Výmyslický.

Jaroslav Tošner